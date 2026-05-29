EA Sports FC 26'nın Dünya Kupası Modunda Yer Alacak Ülkeler Belli Oldu

EA Sports FC 26'nın Dünya Kupası modu ile ilgili detaylar paylaşıldı. Dünya genelinde çok fazla oynanan futbol oyununa eklenecek olan yeni modda hangi takımların yer alacağı açıklığa kavuştu. Paylaşılan bilgiler, gelecek ayın başlarında özellikle Türk oyuncuların EA'in oyununa yoğunlaşacağına işaret ediyor.

EA Sports FC 26'nın Dünya Kupası Modu Neler Sunacak?

EA Sports FC 26'nın Dünya Kupası modu, toplam 48 milli takımın yer alacağı kapsamlı bir turnuva modu olacak. "The World's Game" güncellemesi ile birlikte gelecek olan bu modda gerçek hayattakine benzer bir sistem söz konusu olacak. Milli takımlar üzerinden rekabete odaklanacak olan modda grup aşaması ve eleme turları bulunacak.

Her takım grup aşamasında 3 maç oynayacak. Bu maçlarda elde edilen puanlarla birlikte sıralama yapılacak ve takımların turnuvadaki yeri belirlenecek. Özellikle grup aşaması, en önemli bölümlerden biri olacak. Bir takımın üst tura kalıp kalmayacağı grup aşamasındaki performansa bağlı olacak.

Dünya Kupası Modu, EA Sports FC 26'ya Ne Zaman Gelecek?

En iyi futbol oyunları arasında konumlandırılan EA Sports FC 26'nın yeni modu, 4 Haziran 2026 tarihinde oyuna eklenecek. Belirtilen tarihten sonra platform fark etmeksizin turnuva moduna erişim sağlanabilecek. Yani oyun konsolundan mı yoksa PC'den mi oynadığınızın herhangi bir önemi olmayacak.

EA Sports FC 26'nın Dünya Kupası Modunda Türkiye Olacak mı?

EA Sports FC 26'nın Dünya Kupası modunda tam olarak 53 lisanslı milli takım bulunacak. Bunların arasında Türkiye de yer alacak. Çek Cumhuriyeti, Senegal, Yeni Zelanda, İzlanda, Fas, İskoçya, Tunus, Fransa, Suudi Arabistan, İsviçre, Özbekistan, Finlandiya, Belçika, Romanya, Uruguay, Panama, Kolombiya, Kanada, Norveç, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve daha birçok ülkenin milli takımı turnuva modunda bulunacak.

EA Sports FC 26'nın Fiyatı Ne Kadar?

EA Sports FC 26'nın fiyatı, oyunun hangi platformdan alındığına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Steam'de 69.99 dolar (3 bin 211 TL) fiyata sahipken Epic Games'te 11 Haziran 2026'ya kadar devam eden yüzde 70 indirimle birlikte 780 TL'ye (normalde 2 bin 600 TL) satılacak.

İlk olarak 26 Eylül 2025 tarihinde piyasaya sürülen gerçekçi futbol oyunu, Xbox mağazasında da indirimli. Belirli bir süreliğine geçerli kampanya sayesinde 2 bin 900 TL yerine 870 TL'ye oyuncularla buluşuyor. Öte yandan PlayStation mağazasında 2 bin 900 TL'ye satıldığını da ayrıca not düşelim.

Editörün Yorumu

EA Sports FC 26'nın Dünya Kupası modunda yer alacak olan takımların arasında Türkiye'nin de bulunmasına sevindim. Bu, zaten çok severek oynadığımız oyunun Türk oyuncular tarafından daha çok ilgi görmesini sağlayacaktır. Böylece oynama süresi ve satın alımlarda da ciddi bir artış meydana gelecektir.