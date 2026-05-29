OnePlus'ın Bütçe Dostu Android Telefonu Yolda! 144Hz Ekranı Var

OnePlus, Turbo 6X isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Turbo 6X'in ekran özellikleri açıklığa kavuştu. Telefon yüksek yenileme hızı sunacak. Böylece akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Cihaz ayrıca sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci ile birlikte gelebilir. Bu sayede donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

OnePlus Turbo 6X'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci

OnePlus Turbo 6X'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus'In yeni telefonu, IPS LCD ekran ile birlikte gelecek.Geniş görüş açısına sahip IPS LCD renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Cihaz ayrıca 144Hz yenileme hızı sunacak. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 144Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 144Hz kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir. Karşılaştırma yapmak gerekirse OnePlus Turbo 6V'de 6,78 inç ekran boyutu, 1227 x 2772 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, AMOLED ekran ve 1800 nit parlaklık tercih edilmişti.

Turbo 6'nın ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1800 nit civarı parlaklık ve yüksek çözünürlük görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlayacak. Ayrıca yeni modelin ekranı 6,7 inç civarı bir büyüklüğe sahip olabilir.

OnePlus Turbo 6X'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunabilir. İşlemcinin adı henüz belli değil. OnePlus Turbo 6V'de Snapdragon 7s Gen 4 tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, Call of Duty: Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 30 FPS'te çalıştırıyor.

Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7s Gen 4'ün oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda da donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecektir. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

OnePlus Turbo 6X Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Turbo 6X'in 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OnePlus Turbo 6V, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Turbo 6X Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Turbo 6 serisi satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus Turbo 6X'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Konuı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OnePlus Turbo 6X'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Turbo 6V için 1.899 yuan (12.864 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu göz önünde bulundurulduğunda Turbo 6X, 1.800 yuan (12.93 TL) fiyat etiketyile satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 24 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunuluabilir.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada OLED, IPS LCD'ye kıyasla daha canlı renkler sunuyor. OLED ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu nedenle IPS LCD yerine OLED olsa daha iyi olurdu.