Herkesin Sevdiği Gerçekçi Yarış Oyunu, PlayStation'a Geliyor!

PlayStation oyuncularını sevindirecek bir haber geldi. Uzun yıllardır gerçekçi kaza fiziği ve araç simülasyonu ile dikkat çeken popüler araba yarışı oyununun konsol sürümü nihayet duyuruldu. Geliştiriciler, oyunun PS5 ve PS5 Pro için çıkış yapacağını doğruladı.

BeamNG.drive PS5 ve PS5 Pro İçin Çıkacak mı?

En iyi araba yarışı oyunları arasında gösterilen BeamNG.drive, PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro için duyuruldu. PlayStation'ın resmi YouTube kanalında yayınlanan tanıtım videosuyla birlikte gelen duyuru, uzun süredir konsol sürümünü bekleyen oyuncuları heyecanlandırdı.

BeamNG.drive PS5 ve PS5 Pro İçin Ne Zaman Çıkacak?

BeamNG.drive'ın PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro için 2026 yılında çıkış yapacağı resmî olarak duyuruldu. Henüz net bir çıkış tarihi paylaşılmasa da oyunun bu yıl içerisinde oyuncularla buluşacağı belirtiliyor. Haziran ayı bitince yılın ikinci yarısına gireceğimizi düşündüğümüzde PlayStation kullanıcılarının oyunu oynayabilmek için en fazla birkaç ay beklemesi gerekecek gibi görünüyor.

BeamNG.drive Xbox'a da Gelecek mi?

Şu an için BeamNG.drive'ın Xbox konsollarına geleceğine dair resmî bir açıklama bulunmuyor. Geliştiriciler yalnızca PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro sürümlerini duyurdu. Ancak oyunun konsollara adım atması, ilerleyen dönemlerde Xbox Series X ve Xbox Series S sürümlerinin de gelebileceğine işaret ediyor.

BeamNG.drive Nasıl Bir Oyun?

Şu an için sadece PC'de oynanabilen BeamNG.drive, gerçekçi sürüş mekanikleri ve gelişmiş araç hasar sistemiyle öne çıkan bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncular spor otomobillerden kamyonlara, otobüslerden arazi araçlarına kadar çok sayıda farklı aracı kullanabiliyor. Ayrıca araçların motor, süspansiyon, lastik ve aktarma organları gibi birçok parçasını detaylı şekilde özelleştirmek mümkün.

Sadece yarışla kalmayan yapım; serbest dolaşma, görevler yapma, zamana karşı yarışma ve çeşitli senaryolar ile oyunculara geniş bir oynanış çeşitliliği sağlıyor. Tüm bu sebepler sayesinde BeamNG.drive, oyuncuların büyük çoğunluğundan olumlu geri dönüşler almayı başarıyor.

Editörün Yorumu

Forza Horizon 5, Assetto Corsa ve DiRT Rally 2.0 gibi popüler yarış oyunlarının PlayStation'da oynanabildiğini düşünürsek BeamNG.drive'ın hâlâ konsollara gelmemiş olması önemli bir eksiklikti. Özellikle gerçekçi araç fiziği ve detaylı hasar sistemiyle kendine özgü bir oyuncu kitlesi oluşturan yapımın sonunda PlayStation'a geliyor olması oldukça güzel bir gelişme.