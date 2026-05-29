Xiaomi'den iPhone Ultra ve Galaxy Z Fold 8 Rakibi Katlanabilir Telefon Geliyor!

Xiaomi çok yakında geniş ekranlı 18 Fold'u kullanıcıların beğenisine sunacak. Katlanabilir telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan söylentiler bazı özelliklerinin iPhone Ultra ve Galaxy Z Fold 8'den bile daha iyi olacağını gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi 18 Fold Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 18 Fold ile ilgili son bilgiler geniş ekranlı bir yapıya sahip olacağı yönünde. Hatta kaynaklara göre modelin ekranı nisan ayında piyasaya sürülen Huawei Pura X Max ile benzer bir yapıda olacak. Hatırlanacağı üzere söz konusu modelde 7,7 inç ana ekran ve 5,4 inç kapak ekranı yer alıyordu.

Şu an için kesin olmasa da akıllı telefonun ekranlarının 120Hz yenileme hızlarını desteklemesi ve AMOLED teknolojisine sahip olması bekleniyor. Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Dahası AMOLED teknolojisi ise LCD'ye kıyasla siyah renkleri daha gerçekçi ve diğer renkleri ise daha canlı gösterebilecek.

Xiaomi 18 Fold Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Katlanabilir telefonda üçlü kamera kurulumunun bulunacağı söyleniyor. Bu kapsamda cihazın ana kamerası 200 megapiksel olacak. Henüz diğer sensörlerinin türü ve çözünürlüğüyle ilgili bir detay paylaşılmadı. Fakat, iPhone Ultra ve Galaxy Z Fold 8'in çift kameraya sahip olacağını düşündüğümüzde Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun kamera tarafında daha yetenekli olacağını söylemek mümkün.

Xiaomi 18 Fold İşlemcisi Ne Olacak?

Şu ana dek gelen bigiler cihazın Xiaomi'nin kendi üretimi Xring O3 işlemcisinden güç alacağını söylüyor. Maalesef bu donanım henüz tanıtılmadığından neler sunacağına dair kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat burada selefi Xring O1 üzerinden bazı tahminlerde bulunmak mümkün.

Xring O1 halihazırda Xiaomi 15S Pro gibi modellerde kullanılıyor. Bu donanım Genshin Impact gibi yüksek grafik gerektiren oyunlarda ortalama 60 FPS seviyesinde bir performans gösteriyor. Yeni işlemci selefinden daha güçlü olacağından oyunlarda daha başarılı olması söz konusu.

Xiaomi 18 Fold Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 18 Fold'un tanıtım tarihiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak geçmiş söylentilere göre Çinli marka cihazı eylül ayında Xiaomi 18 serisiyle birlikte tanıtabilir. Bunun dışında Xiaomi'nin 2024'te piyasaya sürdüğü MIX Fold 4 Türkiye'de satışa çıkmadı. Bu nedenle yakında tanıtılacak 18 Fold'un da ülkemizi pas geçmesi ihtimaller dahilinde. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Geniş ekranlı katlanabilir telefonlar günden güne popüler hale gelmeye başladı. Bu nedenle Xiaomi'den de böyle bir hamlenin gelecek olması beni çok fazla şaşırtmadı. Xiaomi 18 Fold'la ilgili ortaya çıkan detaylara baktığımda bizleri gerçekten amiral gemisi bir katlanabilir telefonun beklediğini söyleyebilirim.