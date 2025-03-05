Dayılara Müjde: Fake Kız Hesaplarına Tarla Kaptırmayacaklar

Son yıllarda sosyal medyada çekici kadın hesapları açarak mal varlıklı insanları kandırmaya çalışmak hiç şüphesiz kötü bir moda haline geldi.

Günümüzde halen, özellikle yaşlıları hedef alan bu dolandırıcılık yöntemi pek çok kişinin hayatını karartıyor ve bütün birikimlerini ellerinden alıyor. Meta da (eski Facebook) artık bunun önüne geçmek istiyor. Yeni geliştirdiği yüz tanıma teknolojisi sayesinde artık kimse fake fotoğraf kullanarak insanları kandıramayacak.

Meta, yüz tanıma teknolojisiyle dolandırıcılık vakalarına karşı geliştirdiği araçları artık Birleşik Krallık'ta da test etmeye başladı.

Geçen Ekim ayında uluslararası arenada başlatılan bu iki özellik, ünlülerin benzerlerinin kullanıldığı dolandırıcılık girişimlerini engellemek ve Facebook ile Instagram hesaplarına yönelik güvenlik ihlallerini önlemek amacıyla yapıldı.

Dolandırıcılara Karşı Güçlü Önlem

Meta, ilk başta bu testleri Birleşik Krallık'ta kullanıma açmamıştı ama yerel düzenleyicilerle yaptığı görüşmelerin ardından ünlülere yönelik dolandırıcılık koruması ve video selfie doğrulama araçlarını orada da sunmaya başladı.

Kullanıcıların isteğe bağlı olarak etkinleştirebileceği sistemler bunlar. Yani hesap güvenliği sağlamak ve dolandırıcılık tehdidinden korunmak için bu sistemi kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Meta gizliliğinize önem verdiğinin de altını çiziyor. Uygulamalarda üretilen yüz verilerini karşılaştırma işlemi bittikten hemen sonra siliyor ve bu verileri başka hiçbir amaçla kullanmıyor.

Geçmişte, şirketin yüz tanıma teknolojisi nedeniyle yaşanan sorunlar nedeniyle, 2021'de Facebook on yıllık fotoğraf yüz tanıma sistemini kapatmıştı. Ancak, DeepFace adlı teknolojiyi gelecekteki projelerine entegre etmek üzere saklamıştı. Şirket aynı zamanda yapay zekanın riskli uygulamalarının neler olabileceği konusunda da lobicilik faaliyetlerini sürdürüyor.

Sizce bu yöntem fake hesap dolandırıcılığının önüne geçebilecek mi? Yorumlarda tartışalım.