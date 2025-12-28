2025'in En İyi Dizileri Belli Oldu! Netflix Yıla Damga Vurdu

Bir yıl daha geride kalmak üzere. Peki, sadece birkaç gün sonra bitecek olan 2025 yılının en iyi dizileri nelerdi? Metacritic puanına göre hazırlanan yeni listenin zirvesinde bu yıl neredeyse bütün dünyayı etkisi altına almayı başaran Netflix dizisi Adolescence konumlandı.

2025 Yılının En İyi Dizileri Neler?

Adolescence: 91 puan Long Story Short: 89 puan Pluribus: 87 puan The Lowdown: 85 puan Alien Earth: 85 puan Best Interests: 85 puan The Beatles Anthology: 85 puan Forever (2025): 84 puan Mr. Scorsese: 84 puan The Narrow Road to the Deep North: 83 puan

Metacritic puanına göre 2025 yılının en iyi dizilerinin başında Adolescence geldi. Bu yıl Netflix üzerinden yayınlandığı ilk bir hafta içinde listeleri altüst eden yapım, 13 yaşındaki bir çocuğun cinayetle suçlanması ile başlayan bir hikâyeyi merkezine alıyor. Dizi özellikle tek bir kamera çekimi ile hiçbir kesme işlemi olmadan sunulması dolayısıyla izleyicileri doğrudan içine çekiyor.

Listenin ikinci sırasında Long Story Short yer aldı. Bu dizi, Avi, Yoshi ve Shira kardeşlere odaklanıyor. Çocuklarından yetişkinliklerine kadar geçen süreci farklı zamanlar arasında geçiş yaparak anlatan yapım, özellikle kronolojik bir sıralama olmaması nedeniyle pek çok izleyicinin kafasını karıştırdı ancak bu yöntem, dizinin sevilmesinin önemli sebeplerinden bir tanesi oldu.

Breaking Bad ve Better Call Saul'un yaratıcısının yeni dizisi Pluribus, 87 puanla listenin üçüncü sırasına yerleşti. Bu dizi, tüm dünyayı etkisi altına alan mutluluk salgınını konu ediniyor. Tüm insanlar söz konusu salgından etkilenirken sadece bir kişi normal kalıyor. Dahası, gerçek anlamda dünyanın en mutsuz insanı olan Carol, diğerleri tarafından takip altına alınmaya başlanıyor.

85 puanla listenin dördüncü sırasında konumlanan The Lowdown, bu yıl Lee Raybon'ı merkezine alan bir dizi olarak karşımıza çıktı. Dizide olaylar, Lee tarafından bir aile hakkında yazılan yazının yayınlanmasının üzerinden o aileden bir kişinin şüpheli bir şekilde intihar etmesiyle gelişiyor. Lee ise bunun üzerine ölümün arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışıyor.