2025'in En İyi Filmleri Belli Oldu! DiCaprio Sinemada Fırtına Estirdi

Yılın bitmesine çok az bir zaman kaldı. Peki, geride bırakmak üzere olduğumuz 2025 yılının en iyi filmleri nelerdi? Metacritic puanına göre hazırlanan yeni listenin zirvesinde bu yıla damgasını vuran filmlerin başında Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another) geldi.

2025 Yılının En İyi Filmleri Neler?

One Battle After Another: 95 puan Kill Bill: The Whole Bloody Affair: 95 puan My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow: 94 puan Blknws: Terms & Conditions: 92 puan The Secret Agent: 92 puan It Was Just an Accident: 91 puan The Alabama Solution: 90 puan Sorry, Baby: 90 puan Marty Supreme: 89 puan No Other Choice: 88 puan

Metacritic puanına göre hazırlanan "2025'in en iyi filmleri" listesinin ilk sırasında One Battle After Another ya da Türkiye'de yaygın olarak bilinen adıyla Savaş Üstüne Savaş yer aldı. Bu yapım, geçmişini geride bırakmaya çalışan bir adam Bob'u merkezine alıyor. Kızının eski düşmanları tarafından intikam almak amacıyla kaçırılması ise onu geride bıraktığı dünyaya geri dönmek zorunda bırakıyor.

İki film olarak hazırlanan Kill Bil: Volume 1 ile Kill Bill: Volume 2'yi bir araya getiren Kill Bill: The Whole Bloody Affair, 2025 yılının en iyi ikinci dizisi konumuna yükseldi. Uma Thurman, bu filmde kendisini öldürmeye çalışan bir grup suikastçıdan intikam almaya yemin eden Gelin rolünde yer alıyor.

7,4 IMDb puanına sahip olan My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow, listenin üçüncü sırasına yerleşti. Senaryosu Julia Loktev tarafından kaleme alınan belgesel filmi, pek çok film ödüllerinin sahibi oldu. En iyi belgesel film, en iyi kurgusal olmayan film gibi çeşitli kategorilerde öne çıkan yapım, Metacritic puanıyla da yıla damgasını vurdu.