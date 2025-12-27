YouTube'da En Çok İzlenen Türk Dizi Kanalları Belli Oldu

Türkiye, dizi ihracatında önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Şimdiye kadar dünya genelinde oldukça popüler yapımlar ortaya konuldu. YouTube ise dizilerin popüler hâle gelmesinde kilit rol oynuyor. O yüzden yerli dizilerin artık ya tüm bölümü ya da önemli sahneleri bu platformda mutlaka yayınlanıyor. Peki, YouTube'da bunların arasından en çok hangi Türk dizi kanalları izleniyor?

YouTube'da En Çok İzlenen Türk Dizi Kanalları Neler?

Sıra Kanal Adı Abone Sayısı İzlenme Sayısı 1 Selena 4,02 milyon 6 milyar 364 milyon 914 bin 2 Çukur 7,16 milyon 5 milyar 989 milyon 180 bin 227 3 Sihirli Annem 3,63 milyon 5 milyar 66 milyon 4 Yeni Gelin 3,38 milyon 4 milyar 84 milyon 5 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 3,79 milyon 4 milyar 57 milyon 6 Kırgın Çiçekler 2,35 milyon 4 milyar 11 milyon 7 Muhteşem Yüzyıl 2,95 milyon 3 milyar 47 milyon 8 Diriliş Ertuğrul 1,48 milyon 2 milyar 81 milyon 9 Erkenci Kuş 2,91 milyon 2 milyar 61 milyon 10 Söz 6,14 milyon 2 milyar 59 bin 11 Savaşçı 2,89 milyon 2 milyar 46 milyon

YouTube'da kanalların toplam görüntüleme sayısına göre hazırlanan bu listenin zirvesinde Selena geliyor.2006 yılında yayın hayatına başlayan ve toplamda 104 bölüm boyunca izleyicilerle buluşan dizide Sinem Kobal, Cansu Demirci, Dilara Kurtulmuş, Gizem Güven, Hazal Şenel ve Hazal Kadak yer alıyor.

Listenin ikinci sırasında Çukur konumlandı. Toplam dört sezon süren ve senaryosu Gökhan Horzum tarafından kaleme alınan dizinin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Damla Sönmez ve Perihan Savaş gibi oyuncular bulunuyor.

Dünyanın en popüler video platformlarından biri olan YouTube'daki en çok görüntülenen yerli dizi kanalları listesinin üçüncü sırasında Sihirli Annem bulunuyor. 2003 yılında başlayan yayın hayatı boyunca yedi sezon görmeyi başaran bu popüler yapım, insanlarla iç içe bir yaşam süren perileri konu alıyor. İnci Türkay tarafından canlandırılan Betüş'ün evliliğine annesi Dudu'nun karşı çıkması gibi karışık olaylardan besleniyor.