Metal Gear Solid Delta Fragmanı Yayınlandı (Video)
Konami, efsanevi serinin en çok sevilen oyunlarından birinin yeniden yapımı olan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater için bir fragman yayınladı.
Konami, çıkışına yalnızca bir hafta kalan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater oyunu için bir fragman yayınlayarak oyunculara sürpriz yaptı. Yeni fragman, orijinal oyunun atmosferine sadık kalırken modern görsellikle birleşen detaylarla öne çıkıyor. Yıllardır oyuncular "Metal Gear 3 Remake" projesinin umuduna tutunmuştu. Şimdi ise hayallerinin gerçekleştiğini görüyorlar. Şu an Steam'de ön sipariş sürecine açık olan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: Intel i5-8600 or AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 16 GB RAM
- GPU: RTX 2060 Super (8GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Boş alan: 100 GB kullanılabilir alan
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Maksimum Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: Intel i7-8700K or AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 16 GB RAM
- GPU: RTX 3080
- DirectX: Sürüm 12
- Boş alan: 100 GB kullanılabilir alan
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater; PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında aynı gün çıkış yapacak. Ön sipariş fiyatı 32.99 dolar (₺1.353,45), herkesten önce oynama imkanı veren Deluxe Edition paketi ise 36.99 dolar (₺1.517,51) fiyatla satılıyor.