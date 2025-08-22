Metal Gear Solid Delta Fragmanı Yayınlandı (Video)

Konami, çıkışına yalnızca bir hafta kalan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater oyunu için bir fragman yayınlayarak oyunculara sürpriz yaptı. Yeni fragman, orijinal oyunun atmosferine sadık kalırken modern görsellikle birleşen detaylarla öne çıkıyor. Yıllardır oyuncular "Metal Gear 3 Remake" projesinin umuduna tutunmuştu. Şimdi ise hayallerinin gerçekleştiğini görüyorlar. Şu an Steam'de ön sipariş sürecine açık olan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci : Intel i5-8600 or AMD Ryzen 5 3600

: Intel i5-8600 or AMD Ryzen 5 3600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM GPU: RTX 2060 Super (8GB)

RTX 2060 Super (8GB) DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Boş alan: 100 GB kullanılabilir alan

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Maksimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci : Intel i7-8700K or AMD Ryzen 5 3600

: Intel i7-8700K or AMD Ryzen 5 3600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM GPU : RTX 3080

: RTX 3080 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Boş alan: 100 GB kullanılabilir alan

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater; PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında aynı gün çıkış yapacak. Ön sipariş fiyatı 32.99 dolar (₺1.353,45), herkesten önce oynama imkanı veren Deluxe Edition paketi ise 36.99 dolar (₺1.517,51) fiyatla satılıyor.