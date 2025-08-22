Metal Gear Solid Delta Fragmanı Yayınlandı (Video)

Konami, efsanevi serinin en çok sevilen oyunlarından birinin yeniden yapımı olan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater için bir fragman yayınladı.

Ecem Köksal
Konami, çıkışına yalnızca bir hafta kalan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater oyunu için bir fragman yayınlayarak oyunculara sürpriz yaptı. Yeni fragman, orijinal oyunun atmosferine sadık kalırken modern görsellikle birleşen detaylarla öne çıkıyor. Yıllardır oyuncular "Metal Gear 3 Remake" projesinin umuduna tutunmuştu. Şimdi ise hayallerinin gerçekleştiğini görüyorlar. Şu an Steam'de ön sipariş sürecine açık olan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel i5-8600 or AMD Ryzen 5 3600
  • Bellek: 16 GB RAM
  • GPU: RTX 2060 Super (8GB)
  • DirectX: Sürüm 12
  • Boş alan: 100 GB kullanılabilir alan

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Maksimum Sistem Gereksinimleri

  • İşlemci: Intel i7-8700K or AMD Ryzen 5 3600
  • Bellek: 16 GB RAM
  • GPU: RTX 3080
  • DirectX: Sürüm 12
  • Boş alan: 100 GB kullanılabilir alan

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater; PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında aynı gün çıkış yapacak. Ön sipariş fiyatı 32.99 dolar (₺1.353,45), herkesten önce oynama imkanı veren Deluxe Edition paketi ise 36.99 dolar (₺1.517,51) fiyatla satılıyor.

