10.133 TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'tan Kaldırılacak

PlayStation Plus Extra ve Premium aboneliği çok sayıda oyuna erişim olanağı sunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Paylaşılan ekran görüntüsüne göre 2025 yılının eylül ayında sekiz adet oyun PlayStation Plus'ın kütüphanesinden ayrılacak.

16 Eylül 2025'te PlayStation Plus'tan Kaldırılacak Oyunlar

UFC 5 (PS5)

(PS5) Road 96 (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Night in the Woods (PS5, PS4)

(PS5, PS4) The Plucky Squire (PS5)

(PS5) F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Odin Sphere: Leifthrasir (PS4)

(PS4) Dragon's Crown Pro (PS4)

(PS4) Pistol Whip (PSVR2)

Playstation Store'da alınan ekran görüntüsüne göre 16 Eylül 2025 tarihinde PS Plus Extra ve Premium kütüphanelerinden sekiz adet oyun kaldırılacak. Bunlar arasında UFC 5 öne çıkıyor. EA Vancouver tarafından geliştirilen yapım, dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor.

Aksiyon ve macera türlerindeki The Plucky Squire'da bir çocuk kitabının kahramanı olan Jot'u kontrol ederek kötü niyetli büyücü Humgrump'a karşı mücadele ediyoruz. 2D ve 3D arasında geçiş yaparak bulmacaları çözebiliyoruz. Oyun ayrıca kuş bakışı kamera açısına sahip aksiyon ve keşif sahnelerini de içeriyor.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, aksiyon, macera ve platform oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. TiGames tarafından geliştirile noyun, kendine özgü sanat tarzı, akıcı dövüş mekanikleri ve keşfedilebilir dünyasıyla öne çıkıyor.

Kombo odaklı dövüş sistemini içeren yapımda her silahın kendine özgü hasar ve menzil özellikler i mevcut. Duruma göre hızlıca silah değiştirerek etkileyici kombalar yapabiliyoruz. Bu, savaşları daha stratejik hâle getiriyor.

Cloudhead Games tarafından geliştirilen Pistol Whip, en iyi VR oyunları arasında yer alıyor. Aksiyon ve ritim türlerindeki Pistol Whip, John Wick'in aksiyon sahnelerini Beat Saber'ın ritim tabanlı oynanışıyla birleştiriyor.

Her seviye, özel olarak seçilmiş bir müzik parçasının ritmine göre tasarlandı. Düşmanların ortaya çıkış zamanı, mermilerin geliş hızı ve engellerin konumu, müziğin temposuna ve yapısına göre belirleniyor. Bu, oyunu sadece bir aksiyon değil aynı zamanda müziğe dayalı bir koreografi gibi hissetiriyor.

Night in the Woods ise keşif ve hikâye odaklı bir macera oyunudur. Infinite Fall tarafından geliştirilen yapımda okuldan ayrılıp Possum Springs'e geri dönen Mae Borowski'yi kontrol ediyoruz. Oyun, bu dönüşün getirdiği duygusal ve psikolojik yolculuğa odaklanıyor.