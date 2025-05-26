585 TL Değerindeki Metro 2033 Redux Ücretsiz Oldu! Hemen Alın
Metro 2033 Redux ücretsiz sunuluyor. Etkileyici atmosfere sahip oyunu kütüphaneye ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz. İşte detaylar!
Xbox mağazası, oyuncuları sevindirecek fırsat sunuyor. Mağazada Metro 2033 Redux ücretsiz hâle geldi. Kampanya kapsamında oyunu kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.
Kampanya 27 Mayıs tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte Metro 2033 Redux'u ücretsiz almak için yapmanız gerekenler!
Metro 2033 Redux Ücretsiz Nasıl Oynanır?
- Xbox'ı açın.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Metro 2033 Redux'un sayfasını görüntüleyin.
- "Satın Al" butonuna basın.
- Açılan sayfadan "Al" seçeneğini seçin.
- Oyun kütüphaneye eklenecektir.
- İndirip oynamaya başlayabilirsiniz.
Metro 2033 Redux Nasıl Bir Oyun?
Dmitry Glukhovsky’nin aynı adlı romanına dayanan Metro 2033 Redux, insanların nükleer felaket nedeniyle yeraltı metrolarına sığınmak zorunda kaldığı bir dünyada geçiyor. Yeraltında hayatta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda bazı görevleri tamamlamamız gerekiyor.