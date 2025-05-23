1574 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Hogwarts Legacy Fırsatı!

Epic Games Store'da kısa süre önce Mega İndirim kampanyası başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Hogwarts Legacy de bulunuyor. Popüler oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Hogwarts Legacy Çok Ucuzladı

Açık dünya RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Hogwarts Legacy Epic Games Store'da yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı kampanya kapsamında 2.099 TL'den 524,75 TL'ye düştü.

Kampanya 12 Haziran'da sona erecek. Harry Potter evreninde geçen oyunda Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki bir öğrenciyi kontrol ediyoruz. Avalanche Software tarafından geliştirilen oyunda çeşitli sihirler yapabiliyor ve canavarlar ile savaşabiliyoruz.

Hogwarts Legacy Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-6600 (3.3Ghz) / AMD Ryzen 5 1400 (3.2Ghz)

Intel Core i5-6600 (3.3Ghz) / AMD Ryzen 5 1400 (3.2Ghz) RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB / AMD Radeon RX 470 4GB

NVIDIA GeForce GTX 960 4GB / AMD Radeon RX 470 4GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Hogwarts Legacy Önerilen Sistem Gereksinimleri