1574 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Hogwarts Legacy Fırsatı!
Hogwarts Legacy yüzde 75 oranında indirime girdi. Kampanya kapsamında oyunu 1574 TL daha ucuza satın almak mümkün. İşte kampanyanın detayları!
Epic Games Store'da kısa süre önce Mega İndirim kampanyası başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Hogwarts Legacy de bulunuyor. Popüler oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.
Hogwarts Legacy Çok Ucuzladı
Açık dünya RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Hogwarts Legacy Epic Games Store'da yüzde 75 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı kampanya kapsamında 2.099 TL'den 524,75 TL'ye düştü.
Kampanya 12 Haziran'da sona erecek. Harry Potter evreninde geçen oyunda Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki bir öğrenciyi kontrol ediyoruz. Avalanche Software tarafından geliştirilen oyunda çeşitli sihirler yapabiliyor ve canavarlar ile savaşabiliyoruz.
Hogwarts Legacy Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-6600 (3.3Ghz) / AMD Ryzen 5 1400 (3.2Ghz)
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB / AMD Radeon RX 470 4GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
Hogwarts Legacy Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-8700 (3.2Ghz) / AMD Ryzen 5 3600 (3.6 Ghz)
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A770
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 85 GB kullanılabilir alan