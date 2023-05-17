Metro Serisinin Sevilen Oyunu Steam'de Ücretsiz Veriliyor!

4A Games, 10. yıl dönümünü kutlamak için 18-25 Mayıs tarihleri arasında Steam'de herkese Metro: Last Light'ı ücretsiz olarak verecek. Oyunu Steam kütüphanenize eklediğiniz takdirde oyun temelli olarak sizde kalacak.

Metro: Last Light, serinin ilk oyunu Metro 2033'ü doğrudan takip ederek Artyom'un hikâyesini ve kıyamet sonrası bir Rus metropolünün altındaki üzücü tünellerde hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor. Devam oyunu, ilk oyunun mekaniklerini geliştirerek birinci şahıs aksiyonunu korurken, cilalı silah kullanımı ve iyileştirilmiş mekaniklerle dikkat çekiyor.

18-25 Mayıs Tarihleri Arasında Metro: Last Light Ücretsiz!

Immerse yourself in the year 2034 - you are the last light in the darkest hour.



To celebrate Metro: Last Light's 10th Anniversary, the original Complete Edition of the 2013 game will be available for free on @Steam from 18-25 May.



Set your nixie watches ⏰ and stay tuned! pic.twitter.com/O4tkkHnbRL — Metro Exodus (@MetroVideoGame) May 16, 2023

Daha önce Metro: Last Light'ın tadını çıkarma şansınız olmadıysa ya da on yılı aşkın bir süredir biriktirdiğiniz oyunların arasına karışmasına izin verdiyseniz, Steam'de ücretsiz olarak verildiğinde kütüphanenize ekleyerek, son neslin en iyi nişancı oyunlarından birini oynayarak bunu telafi edebilirsiniz.

2019'da piyasaya sürülen Metro: Exodus, serinin en yeni oyunu ve geliştirici 4A Games'in şu anda da bir devam oyunu üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Oyunların uyarlandığı kitap serisinin yazarı (aynı zamanda Ukrayna'daki savaşa karşı çıktığı için şu anda Rusya'da aranan bir adam) 2019'da Exodus'un devamının geliştirilmekte olduğunu doğrulamıştı. Bu yılın başlarında yayınlanan bir rapor, bu dördüncü oyun girişinin iyi ilerlediğini ve potansiyel olarak bu yıl ortaya çıkabileceğini öne sürüyor.

Peki siz daha önce serideki oyunları oynamış mıydınız? Seri hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.