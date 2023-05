Metro Serisinin Sevilen Oyunu Steam'de Ücretsiz Veriliyor!

4A Games, 10. yıl dönümünü kutlamak için 18-25 Mayıs tarihleri arasında Steam'de herkese Metro: Last Light'ı ücretsiz olarak verecek. Oyunu Steam kütüphanenize eklediğiniz takdirde oyun temelli olarak sizde kalacak.

Metro: Last Light, serinin ilk oyunu Metro 2033'ü doğrudan takip ederek Artyom'un hikâyesini ve kıyamet sonrası bir Rus metropolünün altındaki üzücü tünellerde hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor. Devam oyunu, ilk oyunun mekaniklerini geliştirerek birinci şahıs aksiyonunu korurken, cilalı silah kullanımı ve iyileştirilmiş mekaniklerle dikkat çekiyor.

Immerse yourself in the year 2034 - you are the last light in the darkest hour.



To celebrate Metro: Last Light's 10th Anniversary, the original Complete Edition of the 2013 game will be available for free on @Steam from 18-25 May.



