Türk Yapımı Netflix Filmi Yakında: Metruk Adam Fragmanı

Yapımını OGM Pictures stüdyolarının üstlendiği "Metruk Adam" için resmi fragman yayınladı. Sadece Netflix platformda yayınlanacak olan Türk yapımı filmin yapımcı koltuğunda Onur Güvenatam, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı oturuyor. Metruk Adam; abisinin işlediği bir suçu üstlenerek onun yerine cezaevinde yatan Baran adındaki bir adamın yıllar sonra hayata adapte olma çabasını anlatıyor. Uzun zaman dört duvar arasında kalan Baran, hayatını toparlamak için bir tamiri açmaya çalışsa da geçmişi peşinden geliyor.

Metruk Adam Resmi Fragmanı

Metruk Adam Konusu

Baran, ağabeyinin işlediği bir cinayeti üstlenmesi için babası tarafından manipüle edilmiştir. Cinayetten hüküm giyerek yıllarca cezaevinde yattıktan sonra dışarı çıkar ve kendine yeni bir hayat kurmak ister. Hapisten çıktığı gün, suçunu üstlendiği ağabeyiyle karşılaşır ve onun Lidya adındaki bir kızı olduğunu görür. Kendine bir oto tamirci açarak hayata tutunmak isteyen Baran, ailesinin başına gelen kazada bile yumuşamayı reddetse de yeğeni Lidya sayesinde olaylara bakış açısı değişmeye başlar. Onunla özel bir bağ kurar.

Metruk Adam Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Dramatik bir anlatıya sahip olan Türk filmi Metruk Adam, 22 Ağustos 2022 tarihinde Netflix kataloğundaki yerini alacak. Filmde başroller Mert Ramazan Demir, Ada Erma ve Rahimcan Kapkap'a ait olacak. Siz bu filmi izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım.