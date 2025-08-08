Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Yeni Bölüm Ne Zaman?
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak edenler için rehber hazırladık. İşte yeni bölüm tarihleri!
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Erdal Beşikçioğlu'nun popüler dizisini izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Yeni Bölüm Ne Zaman Çıkacak?
En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 3. sezon 1. bölümü 8 Ağustos 2025 tarihinde izleyiciler ile buluştu. İkinci bölüm 15 Ağustos, üçüncü bölüm ise 22 Ağustos tarihinde yayınlaancak. Behzat Ç. dizisinin yeni bölüm tarihleri şu şekilde:
- Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 1. bölüm tarihi: 8 Ağustos 2025
- Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 2. bölüm tarihi: 15 Ağustos 2025
- Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 3. bölüm tarihi: 22 Ağustos 2025
- Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 4. bölüm tarihi: 29 Ağustos 2025
- Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 5. bölüm tarihi: 5 Eylül 2025
- Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 6. bölüm tarihi: 12 Eylül 2025
- Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 7. bölüm tarihi: 19 Eylül 2025
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 1. Bölüm Fragmanı
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Oyuncuları ve Karakterleri
- Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.)
- İnanç Konukçu (Hayalet)
- Berkan Şal (Akbaba)
- Evliya Aykan (Osman Harun)
- Ege Aydan (Şevket)
- Güven Kıraç (Memduh Başgan)
- Burak Dakak (Mürsel)
- Ayça Eren (Şule)
- Gökçe Eyüboğlu (Belgin)
- Eray Eserol (Tahsin)
- Derin Beşikcioğlu (Melike)
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Konusu
Emrah Serbes'in aynı adlı romanı Çekiç ve Gül'den esinlenen yeni Behzat Ç. dizisi, Cinayet Büro Amirliğinde görevli Behzat Ç ve ekibinin hikâyesini anlatıyor.
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Nereden ve Nasıl İzlenir?
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin tüm sezonlarını HBO Max üzerinden izleyebilirsiniz. HBO Max aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.