Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak edenler için rehber hazırladık. İşte yeni bölüm tarihleri!

Anıl Özünaldım -

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Erdal Beşikçioğlu'nun popüler dizisini izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Yeni Bölüm Ne Zaman Çıkacak?

En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 3. sezon 1. bölümü 8 Ağustos 2025 tarihinde izleyiciler ile buluştu. İkinci bölüm 15 Ağustos, üçüncü bölüm ise 22 Ağustos tarihinde yayınlaancak. Behzat Ç. dizisinin yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

  • Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 1. bölüm tarihi: 8 Ağustos 2025
  • Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 2. bölüm tarihi: 15 Ağustos 2025
  • Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 3. bölüm tarihi: 22 Ağustos 2025
  • Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 4. bölüm tarihi: 29 Ağustos 2025
  • Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 5. bölüm tarihi: 5 Eylül 2025
  • Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 6. bölüm tarihi: 12 Eylül 2025
  • Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 7. bölüm tarihi: 19 Eylül 2025

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 1. Bölüm Fragmanı

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Oyuncuları ve Karakterleri

  • Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.)
  • İnanç Konukçu (Hayalet)
  • Berkan Şal (Akbaba)
  • Evliya Aykan (Osman Harun)
  • Ege Aydan (Şevket)
  • Güven Kıraç (Memduh Başgan)
  • Burak Dakak (Mürsel)
  • Ayça Eren (Şule)
  • Gökçe Eyüboğlu (Belgin)
  • Eray Eserol (Tahsin)
  • Derin Beşikcioğlu (Melike)

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Konusu

Emrah Serbes'in aynı adlı romanı Çekiç ve Gül'den esinlenen yeni Behzat Ç. dizisi, Cinayet Büro Amirliğinde görevli Behzat Ç ve ekibinin hikâyesini anlatıyor.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Nereden ve Nasıl İzlenir?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin tüm sezonlarını HBO Max üzerinden izleyebilirsiniz. HBO Max aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.

