Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Erdal Beşikçioğlu'nun popüler dizisini izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Yeni Bölüm Ne Zaman Çıkacak?

En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 3. sezon 1. bölümü 8 Ağustos 2025 tarihinde izleyiciler ile buluştu. İkinci bölüm 15 Ağustos, üçüncü bölüm ise 22 Ağustos tarihinde yayınlaancak. Behzat Ç. dizisinin yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 1. bölüm tarihi: 8 Ağustos 2025

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 2. bölüm tarihi: 15 Ağustos 2025

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 3. bölüm tarihi: 22 Ağustos 2025

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 4. bölüm tarihi: 29 Ağustos 2025

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 5. bölüm tarihi: 5 Eylül 2025

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 6. bölüm tarihi: 12 Eylül 2025

12 Eylül 2025 Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 7. bölüm tarihi: 19 Eylül 2025

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 1. Bölüm Fragmanı

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Oyuncuları ve Karakterleri

Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.)

(Behzat Ç.) İnanç Konukçu (Hayalet)

(Hayalet) Berkan Şal (Akbaba)

(Akbaba) Evliya Aykan (Osman Harun)

(Osman Harun) Ege Aydan (Şevket)

(Şevket) Güven Kıraç (Memduh Başgan)

(Memduh Başgan) Burak Dakak (Mürsel)

(Mürsel) Ayça Eren (Şule)

(Şule) Gökçe Eyüboğlu (Belgin)

(Belgin) Eray Eserol (Tahsin)

(Tahsin) Derin Beşikcioğlu (Melike)

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Konusu

Emrah Serbes'in aynı adlı romanı Çekiç ve Gül'den esinlenen yeni Behzat Ç. dizisi, Cinayet Büro Amirliğinde görevli Behzat Ç ve ekibinin hikâyesini anlatıyor.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Nereden ve Nasıl İzlenir?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin tüm sezonlarını HBO Max üzerinden izleyebilirsiniz. HBO Max aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.