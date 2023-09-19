Mevzular Açık Mikrofon'un Yeni Bölümü GAİN'de Yayınlandı!
Robot Sophia'nın konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon'un merakla beklenen yeni bölümü GAİN'de yayınlandı. İşte detaylar!
Yayınladığı programlarla Türk halkının takdirini kazanan Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon, bu zamana dek YouTube üzerinden yayınlanıyordu. Oğuzhan Uğur geçtiğimiz süreçte programın yeni bir platforma taşındığını açıklamıştı.
Yeni platformdaki ilk bölüme yönelik yayınlanan tanıtımlar milyonlarca izlenirken, ilk bölümün konuğu da robot Sophia olmuştu. Bugün ise merakla beklenen o bölüm, programın yeni platformu GAİN'de yayınlandı.
Robot Sophia'nın Konuk Olduğu Bölüm Yayında
Mevzular Açık Mikrofon’un bugün yayına giren ilk bölümüne Robot Sophia’nın seyircilerden gelen sorulara verdiği ilginç cevaplar ve Oğuzhan Uğur’la yaşadığı diyaloglar damga vurdu.
Sophia, hangi takımlı olduğundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki düşüncelerine, yapay zekânın geleceğinden Türkiye’deki mülteci sorununa dek seyircilerden gelen birbirinden yaratıcı soruları yanıtladı.
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Kullanıcılara özel yayın akışı sunarak yenilikçi, eğitici ve eğlendirici kısa videoları bünyesinde toplamayı hedefleyen Gain TV, kısa bir süre önce hayatımıza dahil oldu.
Mevzular Açık Mikrofon, yeni sezonun ilk bölümüyle artık yalnızca GAİN üzerinden izlenebilir durumda.
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