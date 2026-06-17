Sisli Havada Hayat Kurtarabilecek MG 07 Tanıtıldı! İki Sürümle Geliyor

MG 07'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Mayıs ayının ortasına doğru görselleri paylaşan aracın çok merak edilen özellikleri açıklığa kavuştu. İki farklı sürümle birlikte piyasaya sürülecek olan otomobil, kendini her yerde göstermeyi başaran son derece şık bir tasarımla birlikte müşterilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

MG 07'nin Özellikleri Neler Olacak?

MG 07 Tam Elektrikli Sürümü MG 07 Hibrit Sürümü 67 kWh batarya

176 kW elektrik motoru

610 / 650 km CLTC menzil

Arka aks motor

Momenta R7 + LiDAR 30 kWh batarya

152 kW elektrik motoru

185 km WLTC elektrikli menzil

1,5 litre benzinli motor

152 kW elektrik motoru

Momenta R7 + LiDAR

MG 07, elektrikli ve hibrit olmak üzere iki farklı sürümle gelecek. Elektrikli versiyon, 67 kWh batarya kapasitesine sahip olacak. CLTC standartlarına göre 610 ve 650 kilometre menzil seçenekleri sunacak. Shanghai Automotive Gearbox Company tarafından üretilecek olan motora sahip olacak araba, 176 kW güç sağlayacak ki bu da yaklaşık 239 beygir gücüne denk geliyor.

30 kWh batarya kapasitesine sahip olan hibrit model, 1,5 litrelik benzinli motor ve 152 kW güç (206 beygir) üreten elektrik motoru ile çalışacak. Araç WLTC standartlarına göre sadece elektrikle 185 kilometre yol yapabilecek. Öte yandan araba, LiDAR sensörüne sahip olacak.

Bu teknoloji, saniyede yüz binlerce lazer ışını gönderilerek çalışıyor. Buradaki asıl amaç, çarpan nesnelerin geri dönüş süresi hesaplanarak üç boyutlu bir çevre haritası oluşturmaktan ibaret. Kamera gibi ışık ve benzeri unsurların bir önemi yok. Sisli havada dahi oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Etraftaki engeller kolaylıkla tespit edilerek büyük kazaların önüne geçilebiliyor. Söz konusu teknolojinin MG 07'de de yer alması, aracın güvenlik tarafına özellikle yoğunlaşıldığını gösteriyor.

Bu arada araçta Momenta R7 kullanılacak. Bu akıllı sürüş sisteminin kullanılması, aracı çok akıllı hâle getirecek. Tıpkı bir insan gibi mantık yürütecek. Örneğin normalde aracın önüne birden topun fırlaması durumunda kısa sürenin ardından bir çocuğun da o topu almaya geleceğini bilirsiniz. Araç da sizin gibi düşünecek. Bu da LiDAR sensörü gibi güvenlik açısından oldukça kritik rol oynayacak.

MG 07'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

MG 07'nin 150-200 bin yuan aralığında bir fiyatla piyasaya sürülebileceği öngörülüyor. Güncel kurla 1 milyon 31 bin 252 TL ila 1 milyon 375 bin 3 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise vergiler de eklenecektir. Bu durumda elektrikli sürümün fiyatı 2 milyon 500 bin TL, hibrit sürümün ise 3 milyon 250 bin TL'ye çıkabilir. Konuya ilişkin açıklama olmadığını, farklı fiyata sahip olabileceklerini not düşelim.

MG 07 Türkiye'ye Gelecek mi?

Şu an Türkiye'de MG7 3 milyon 300 bin TL ile 3 milyon 450 bin TL arasında değişen fiyata satılıyor. Bunu göz önüne alacak olursak yeni MG 07'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğu söylenebilir. Bu arada hibrit versiyonun elektrikli versiyona göre gelme olasılığının daha yüksek olduğunu belirtelim. Öte yandan araç Çin'de 2026'nın sonuna doğru piyasaya sürülecek. Türkiye'ye gelmesi de 2027'nin ilk yarısını bulabilir.

Editörün Yorumu

MG 07'nin daha önce tasarımını oldukça beğendiğimi söylemiştim. Özellikle lüks bir araba görünümü isteyen fakat bütçesini çok zorlamak istemeyenler tarafından çok rağbet göreceğini düşünüyorum. Momenta R7 gibi akıllı sürüş sistemleri sayesinde sürücülere daha rahat bir sürüş deneyimi sağlayacağını ve bunun da pazarda da geniş bir kitleye ulaşmasını kolaylaştıracağını söyleyebilirim.