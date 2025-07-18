Tesla'ya Çin'den Güçlü Rakip: Yeni MG IM5 ve IM6 Tanıtıldı!

Elektrikli otomobil pazarı her geçen gün yeni modellere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son olarak ülkemizde de faaliyet gösteren Çin merkezli otomobil üretcisi MG kısa bir süre önce yeni araçlarıyla sahneye çıktı. Şirket, Goodwood Hız Festivali'nde MG IM5 ve IM6 isimli iki yeni elektrikli otomobilini resmen tanıttı.

Gerek tasarımları gerekse özellikleri ile Tesla Model S ve Model Y araçlarını bir hayli andıran yeni otomobiler yakında rekabetçi bir fiyatla Avrupa'da satışa sunuacak. İşte yeni MG IM5 ve IM6'nın özellikleri ve fiyatı...

MG IM5 Sedan ve IM6 SUV Özellikleri

Modern tasarımları ve üst düzey donanımları ile premium segmentte rekabet edecek yeni araçlar, 800V'lik gelişmiş şarj mimarisi sayesinde yalnızca 17 dakikada %80 doluluk oranına ulaşabiliyor. İç mekanda ise sürücüleri 26 inçlik büyük bir ana ekran ve ek olarak 10 inçlik bir dokunmatik ekran karşılıyor. 360 derece kamera sistemi, koltuk havalandırma özelliği ve yarı otonom sürüş teknolojisi gibi üst düzey donanımlar da her iki araçta standart olarak sunuluyor.

Sedan gövde sınıfına dahil olan IM5, 4.93 metrelik uzunluğu ve 457 litrelik bagaj hacmi ile dikkat çekiyor. Modern tasarımıyla Tesla Model S ve Volkswagen ID.7 gibi güçlü rakiplerine meydan okuyan otomobil, arkadan itişli 295 ve 408 beygir güç seçeneklerinin yanı sıra, dört tekerlekten çekişli 750 beygirlik bir versiyonla da satışa sunulacak.

Bu seçenekler arasındaki en güçlü versiyon, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.2 saniyede ulaşabiliyor ve maksimum 270 km/s hıza sahip. Batarya tarafında IM5'in 75 kWh ve 100 kWh olmak üzere iki seçenek mevcut. Yeni araç, bu batarya tercihleri kapsamında 489 kilometre ile 710 kilometre olmak üzere iki farklı menzil mesafesine sahip.

Elektrikli SUV modelleri arasında yerini almaya hazırlanan IM6 ise daha büyük yapısıyla doğrudan Tesla Model Y'ye rakip olarak konumlandırılıyor . 4.91 metre uzunluğa ve 665 litre bagaj hacmine sahip olan model 408 ve 750 beygir gücündeki iki farklı performans seçeneği ile satışa sunulacak. 0-100 km/s hıza sadece 3.6 saniyede ulaşabilen 750 beygirlik versiyon, 100 kWh batarysıyla 624 kilometre menzil mesafesi sunuyor.

MG IM5 Sedan ve IM6 SUV Fiyatları

İlk olarak İngilterede sergilenen yeni IM5 ve IM6 yakında ada ülkesinde satışa sunulacak. Bunun ardından araçların Norveç ve İsviçre ile birlikte Avrupa pazarına kademeli olarak açılması bekleniyor. MG IM5 modeli 52.800 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahipken, IM6 64.200 dolardan başlayan fiyatlarla alıcı bulacak.

Peki siz yeni MG IM5 ve IM6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu içeriğimizi beğendiyseniz ayrıca en uzun mezilli elektrikli otomobiller listemize de göz atabilirsiniz. Gelişmeler için takipte kalın!