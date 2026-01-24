Çok Gidip Az Yakan Araba Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli Oldu

MG, çok yakın bir zamanda ZS Hybrid+ modelinin Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Daha büyük batarya ve daha güçlü elektrik motoru sunan bu otomobil çok yakın bir zamanda yollarda görülmeye başlanacak. Düşük yakıt tüketimi ise en önemli avantajlarından biri olarak öne çıkacak.

MG ZS Hybrid+ Yakında Türkiye'de

MG ZS Hybrid+'ın Şubat ayında Türkiye'ye geleceği belirtiliyor. Bu model, gücünü içten yanmalı bir motor ile yüksek kapasiteli bir elektrik motorunun kombinasyonundan alan hibrit sistemle birlikte gelecek. 197 PS maksimum güç üreten bu otomobil, 1,83 kWh kapasiteli bataryaya sahip olacak.

İddialı özelliklere sahip olan araba, 465 Nm tork üretecek. Bu yüksek değerin farkı özellikle yokuşlarda ve hızlanmalarda hissedilecek. Buna rağmen aracın 100 kilometrede ortalama 5,1 litrelik yakıt tükettiği ifade ediliyor. Bu da özellikle şehir içi kullanımlar için oldukça ekonomik bir seçenek olacağı anlamına geliyor.

MG Pilot özelliği, sürüş deneyimini oldukça keyifli bir hâle getirecek. Akıllı sürüş özellikleri ile donatılan araba hemen hemen her şeyden haberinizin olmasını sağlayacak. Dışarıdan bakıldığında oldukça modern görünümü ile dikkat çeken otomobilin ön tarafında geniş bir ızgara bulunuyor.

Arabanın sahip olduğu bu ızgara düzeni, farlarla birleştiğinde arabaya oldukça sert bir karakter kazandırıyor. Aracın içine baktığımızda da konfor öncelikli bir tasarımın benimsendiğini görüyoruz. İç kısımda kullanılan malzemeler ve renk tercihleri oldukça şık ve keskin bir görünüm sağlıyor.