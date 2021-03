MGM'nin Kükreyen Aslan Logosu 64 Yıl Sonra Değişti

MGM'nin kükreyen aslan logosu artık dijital olacak. İlk olarak 1924 yılında kullanılan kükreyen aslan logosu ilk defa CGI kullanılarak dijital olarak tasarlandı. 64 yıllık logonun değişim detayları ise haberimizde.

Metro Goldwyn Mayer'in maskotu aslan Leo, 100 yıla yakın bir süredir meşhur kükremesiyle stüdyo filmlerinin açılışını yaptı. Ancak bu hafta MGM, aslan Leo'nun güncellemesini paylaştı ve canlı aslan imajının yerini ilk kez dijital bir kopyası aldı.

Altmış yıldan fazla süre sonra ilk defa MGM'nin ünlü logosu yeniden tasarlandı. Biraz tartışmalı bir hareket olsa da logo ilk kez CGI kullanılarak üretildi. Daha önce yapılan değişiklerde birbirine benzeyen ama gerçek aslanlar kullanılıyordu.

Mevcut MGM logosu 1957 yılında hazırlanmıştı, ancak 1957 versiyonundan önce Leo'yu oynayan yedi farklı aslan daha bulunuyordu. Aslında bir aslanı diğerinden ayırmak, hayvanları iyi tanımayanlar için kolay değil. Bu yüzden her yeni logoda aslanları değiştirmek MGM için büyük bir sorun oldu.

Bununla birlikte 1957 yılında yapılan çekimler eski görünmeye başladı ve HD'den 4K'ya ve ardından 8K'ya uygulamak gittikçe daha zor hale geldi. Bu nedenle aşağıdaki videoda görebileceğiniz gibi Leo'nun yerini bilgisayarda hazırlanmış bir grafik aslanı aldı.

Metro Goldwyn Mayer'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "97 yıllık bir evrim" denilerek şu video paylaşıldı:

An evolution 97 years in the making. #ArtForArtsSake #MGM pic.twitter.com/2t0MiX9Kix