MGM'nin Kükreyen Aslan Logosu 64 Yıl Sonra Değişti

MGM'nin kükreyen aslan logosu artık dijital olacak. İlk olarak 1924 yılında kullanılan kükreyen aslan logosu ilk defa CGI kullanılarak dijital olarak tasarlandı. 64 yıllık logonun değişim detayları ise haberimizde.

Metro Goldwyn Mayer'in maskotu aslan Leo, 100 yıla yakın bir süredir meşhur kükremesiyle stüdyo filmlerinin açılışını yaptı. Ancak bu hafta MGM, aslan Leo'nun güncellemesini paylaştı ve canlı aslan imajının yerini ilk kez dijital bir kopyası aldı.

MGM'nin kükreyen aslan logosu artık dijital

Altmış yıldan fazla süre sonra ilk defa MGM'nin ünlü logosu yeniden tasarlandı. Biraz tartışmalı bir hareket olsa da logo ilk kez CGI kullanılarak üretildi. Daha önce yapılan değişiklerde birbirine benzeyen ama gerçek aslanlar kullanılıyordu.

Mevcut MGM logosu 1957 yılında hazırlanmıştı, ancak 1957 versiyonundan önce Leo'yu oynayan yedi farklı aslan daha bulunuyordu. Aslında bir aslanı diğerinden ayırmak, hayvanları iyi tanımayanlar için kolay değil. Bu yüzden her yeni logoda aslanları değiştirmek MGM için büyük bir sorun oldu.

Bununla birlikte 1957 yılında yapılan çekimler eski görünmeye başladı ve HD'den 4K'ya ve ardından 8K'ya uygulamak gittikçe daha zor hale geldi. Bu nedenle aşağıdaki videoda görebileceğiniz gibi Leo'nun yerini bilgisayarda hazırlanmış bir grafik aslanı aldı.

Metro Goldwyn Mayer'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "97 yıllık bir evrim" denilerek şu video paylaşıldı:

MGM tarafından "devrim değil, evrim" olarak tanımlanan yeni logo, pek çok filmseveri de şaşırtmayı başardı. Stüdyonun pazarlama müdürü Stephen Bruno, bu tasarımın markayı zamansız bir şekilde tanımladığını söylüyor.

Yeni animasyonlu logo ilk olarak James Bond filmi olan Bond 25 (No Time to Die)'da gösterime girecekti, ancak Covid-19 salgını nedeniyle filmin piyasaya sürülmesi birkaç kez ertelendi. Filmin ilk çıkış tarihi Kasım 2019 olarak düşünülüyordu, son haberlere göre Kasım 2021'ye alınmış durumda.

Bu yüzden yeni logonun gösterileceği ilk film de değişmiş oldu. Temmuz ayında gösterime girecek Channing Tatum'un komedi filmi Dog'da görülecek logo, daha sonrasında ise Ağustos ayında Aretha Franklin'in biyografik filmi Respect'te kullanılmış olacak.

Peki ya siz MGM'nin ikonik aslan logosunun değişmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.