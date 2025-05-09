Microsoft'ta Activision Draması Nihayet Sona Erdi — Gülen Taraf Belli Oldu

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasıyla ilgili açılan antitröst davasında nihai karar verildi. ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) açtığı temyiz davası da reddedildi ve böylece 68,7 milyar dolarlık satın alımın önündeki son büyük engel kalkmış oldu.

Artık Microsoft'un Call of Duty, Diablo ve World of Warcraft gibi dev serilere resmen sahip olması tartışmasız kabul edilmiş oldu.

Davanın Bir Kısmı Halen Açık

Her ne kadar bu karar FTC'nin engelleme çabalarına son noktayı koysa da, kurumun Activision çalışanlarının işten çıkarılmasını gerekçe gösterdiği bazı itirazları halen sürüyor. Fakat birleşmenin tamamen durdurulması için açılan davanın düşmesi, Microsoft için büyük bir rahatlama anlamına geliyor.

Bu konuda diğer davadaki gibi bir rahatlama söz konusu olur mu onu zaman gösterecek. FTC muhakkak Microsoft'un önüne set çekmekte kararlı. Peki ilk başta neden satın alım kararına itiraz ettiler?

Microsoft Sektördeki Rekabeti Bitirecek Korkusu

Microsoft, Activision Blizzard'ı 2023 Ekim'inde satın almıştı ancak FTC, bu anlaşmanın sektörde rekabeti zedeleyeceğini savunarak dava açmıştı. FTC'nin iddiasına göre Microsoft istediği herhangi bir zamanda Activision oyunlarını rakip platformlardan çekebilirdi.

Mahkemeler ise başından beri aynı tavrı takındı: "Kanıtlamanız lazım." Ama ortada yeteri kadar somut kanıt yoktu. Son temyiz başvurusunda da değişen bir şey olmadı.

Mahkeme kararında, FTC'nin sunduğu verilerin iddialarını destekleyecek düzeyde olmadığı açıkça belirtildi. Hatta Microsoft'un Activision oyunlarını PlayStation'da tutmak için anlaşmalar imzaladığı da hatırlatıldı. Örneğin Call of Duty: Black Ops 6, Aralık 2024'te PS5'te satışa sunulmuştu ve bu platform Microsoft'un oyun gelirlerinin %64'ünü oluşturmuştu.