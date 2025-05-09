2.303 TL Değerindeki Üç Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft ve Steam, kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında üç oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Xbox'ta "Free Play Days" kapsamında Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs ve Still Wakes the Deep isimli oyunlar bedava oldu. Bu oyunlara erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Kampanya 12 Mayıs'ta sona erecek.

Steam'de ise Stellaris ücretsiz oldu. Bu oyunlar 12 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak oynanabilecek. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Xbox Oyunları Nasıl Oynanır?

Xbox mağazasını açın.

Oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Denemeyi Yükle" butonuna basın.

Bunu yaptığınızda oyun indirilmeye başlayacaktır.

Stellaris Ücretsiz Nasıl Oynanır?