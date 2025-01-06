Microsoft, Arama Motoru Bing'e Trafik Çekmek İçin İnsanları Dolandırıyor

Microsoft, kullanıcıları Bing'e yönlendirmek için yeni bir "yaratıcı" yöntem geliştirdi. Özellikle deneyimsiz kullanıcıları hedef alıyor ki numarası anlaşılmasın. Bu doğrultuda arama motoru Bing, kendini Google'ın ana sayfası gibi göstererek kullanıcıları yanıltarak trafik çekiyor.

Bing üzerinden Google’a gitmeye çalıştığınızda, karşınıza klasik Bing görünümü yerine tam ortada bir arama çubuğu ve sade bir arka plan geliyor. Yani bu haliyle Google'ın ana sayfasını taklit ediyor.

Üstelik sayfa, kullanıcıyı Bing’in logosu ve sekmeleri gibi belirgin unsurlardan uzaklaştırmak için kendini aşağı kaydırıyor.

Rekabeti Kızıştıracağına Kullanıcıları Kızdırıyor

Arama çubuğuna bir şeyler yazdığınızda sonuçlar Bing üzerinden gösteriliyor. Alt kısımda ise "Her arama, 2 milyonun üzerinde hayır kurumuna bağış yapmanıza bir adım daha yaklaştırır!" gibi bir mesajla kullanıcıların duygularına hitap ederek etkilemeye çalışıyor.

Microsoft, rekabeti kızıştırmak için daha önce de pek çok adım attı. Bunlardan biri, daha önce bilgisini verdiğimiz pop-up reklamları Windows'a entegre etme hamlesiydi. Bunlar kullanıcıları rahatsız eden, adeta "kötü yazılım" gibi görünen pop-up bildirimleri.

Ayrıca Edge tarayıcısında Google yerine Bing’i kullanmaya teşvik eden değişiklikler de söz konusu. Son olarak Google’ın görünümüne alışkın olmasından faydalanarak Bing kullanımını artırma hedefi var.

Sizce bu hamle yüzünden Microsoft'un başı yine belaya girer mi? Yorumlarda buluşalım!