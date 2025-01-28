Microsoft, İki Yıl Sonra Umut Dolu Projesinden Vazgeçti

2023'teki Build etkinliğinde duyurulan Dev Home, geliştiricilere Windows 11 üzerinde merkezi bir araç sunmayı hedefleyen umut verici bir uygulamaydı. Ancak neredeyse iki yıl süren geliştirme sürecine rağmen uygulama hiçbir zaman önizleme sürümünden çıkamadı ve şimdi Microsoft'un bu projeyi sonlandırdığı ortaya çıktı.

Hatta işin ilginç tarafı, Microsoft konuya ilişkin resmi bir duyuruda bulunmadı; Dev Home'un iç kodundaki bir mesajın keşfedilmesiyle bu gerçek ortaya çıktı.

Mesajda, uygulamanın Mayıs 2025 itibarıyla kullanımdan kaldırılacağını ve özelliklerinin bir kısmının farklı yerlere taşınacağını belirtiyor. Microsoft, bu süreçle ilgili daha fazla bilgi paylaşacağını açıkladı.

Microsoft Dev Home app/platform is dead. EOL is set for May 2025.https://t.co/8S0Qbrf3Bk pic.twitter.com/axLNmAm4N5 — Rafael Rivera (@WithinRafael) January 27, 2025

Dev Home'u Kaybetsek Hayatımızda Ne Değişir?

Dev Home, geliştiricilerin zor erişilen sistem ayarlarını kolayca değiştirebilmesini sağlamak için "Gelişmiş Windows Ayarları" entegrasyonu sağlama, GitHub depolarına bağlanma ve sistem kaynaklarını izleme özellikleriyle dikkat çekiyordu.

Ne yazık ki son özellik, hiçbir vakit tam teşekküllü olarak hayata geçirilemedi. Geliştiriciler arasında genel kanı, Dev Home'un geliştirme süreçlerine kayda değer bir katkı sunmadığı yönünde.

Reddit ve sosyal medyada yapılan yorumlarda uygulamanın yalnızca Windows ayarları için bir kısayol görevi yaptığını ve faydalarının epey sınırlı olduğunu savunuyorlar.

Uygulama Gereksiz Miydi?

Ancak uygulama tamamen gereksiz sayılmaz. Özellikle sistem kaynaklarını izlemeyi sağlayan widget'lar bazı kullanıcılar için oldukça faydalıydı ve bu özelliklerin eksikliği hissedilebilir.

Microsoft, Dev Home’un yararlı özelliklerini farklı platformlara veya araçlara entegre edeceğini belirtiyor. Yani gelişmiş ayarlar ve widget işlevsellikleri, gelecekte Windows ekosisteminde farklı bir formatta karşımıza çıkabilir.