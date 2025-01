Microsoft, İki Yıl Sonra Umut Dolu Projesinden Vazgeçti

2023'teki Build etkinliğinde duyurulan Dev Home, geliştiricilere Windows 11 üzerinde merkezi bir araç sunmayı hedefleyen umut verici bir uygulamaydı. Ancak neredeyse iki yıl süren geliştirme sürecine rağmen uygulama hiçbir zaman önizleme sürümünden çıkamadı ve şimdi Microsoft'un bu projeyi sonlandırdığı ortaya çıktı.

Hatta işin ilginç tarafı, Microsoft konuya ilişkin resmi bir duyuruda bulunmadı; Dev Home'un iç kodundaki bir mesajın keşfedilmesiyle bu gerçek ortaya çıktı.

Mesajda, uygulamanın Mayıs 2025 itibarıyla kullanımdan kaldırılacağını ve özelliklerinin bir kısmının farklı yerlere taşınacağını belirtiyor. Microsoft, bu süreçle ilgili daha fazla bilgi paylaşacağını açıkladı.

Microsoft Dev Home app/platform is dead. EOL is set for May 2025.https://t.co/8S0Qbrf3Bk pic.twitter.com/axLNmAm4N5