Microsoft Edge Artık 'Yapay Zeka Tarayıcısı' Olarak Adlandırılıyor!

Microsoft Edge hâlâ benimsenme konusunda rakiplerinin gerisinde kalsa da son dönemde pek çok yeni özelliğiyle kullanıcı tabanını güçlendirmeye başladı.

Bugün yaşanan gelişme ise yapay zekâların sektörde her alanı sardığı noktada Edge'i rakiplerine kıyasla öne çıkaracak bir konuyla ilgili.

Microsoft son dönemde GPT-4'ü Copilot sistemine entegre etmesiyle birlikte neredeyse her hizmetinde Copilot'a yer vermeye başladı. Şimdi ise şirket Microsoft Edge'i bir "Yapay Zekâ Tarayıcısı" olarak adlandırıyor.

Microsoft Edge Artık 'Yapay Zeka Tarayıcısı'

Bahsi geçen yeni slogan, hem Google Play Store hem de Apple App Store'da tarayıcının adının yanına eklenmiş durumda ancak Windows işletim sistemi üzerinde henüz böyle bir durum tespit edilmiş değil.

Microsoft hâlihazırda Edge'i Play Store üzerinde şu ifadelerle açıklıyor:

"Tarama deneyiminizi geliştirmek için yerleşik Copilot ile yapay zekâ destekli tarayıcınız Microsoft Edge. GPT-4 ile güçlendirilen Copilot, soru sormanıza, aramaları hassaslaştırmanıza, kapsamlı özetler almanıza ve DALL-E 3 ile görüntüler oluşturmanıza olanak tanır. Microsoft Edge, hareket hâlindeyken göz atmanın, bulmanın, oluşturmanın ve alışveriş yapmanın daha akıllı bir yoludur."

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