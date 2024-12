Microsoft Edge Tarayıcısı Şimdi Daha Çok Tercih Edilebilir: Copilot Vision Desteğiyle Devir Değişiyor

Microsoft, yeni yapay zeka aracı Copilot Vision'ı duyurdu. Şimdilik sadece ABD'de, sınırlı bir önizleme sürümüyle sunulan bu özellik, Microsoft'un Copilot Labs programının bir parçası. Bu araç, Microsoft Edge tarayıcısında gezindiğiniz sıralarda web sitelerini okuyor ve analiz ediyor, sorularınız varsa yanıtlıyor ve bunun yanında pek çok kolaylık sunuyor.

Microsoft’un açıklamasına göre, bu özellik tarayıcı ekranınızın alt köşesine entegre ediliyor ve herhangi bir sorunla karşılaştığınızda yanınızda bir yardımcı gibi çalışıyor.

Oyun Oynarken Bile Öneride Bulunabiliyor

Copilot Vision, gezindiğiniz websiteleri analiz ederek çalışıyor diyebiliriz. Örneğin bir yiyecek gördüğünüzde Copilot Vision'a, "Bunun tarifini çıkar," dediğiniz zaman işleminizi gerçekleştiriyor.

Alışveriş yaparken de yapay zeka nimetlerinden yararlanabiliyorsunuz. Bu araç sizin için en uygun kampanyaları buluyor ve ucuz ürünleri önünüze çıkarıyor.

Sadece bununla da sınırlı değil: Örneğin online bir satranç platformunda oyun oynuyorsunuz. Copilot Vision size stratejik hamleler önerebiliyor.

Tüm Verileri Okuması Gizlilik İhlali Mi?

Tabii her yapay zeka aracında olduğu gibi bunda da gizlilik endişeleri baş gösterdi. Tarayıcının aktif olarak analiz edinmesi ve aracın her türlü veriye erişmesi kulağa korkutucu geliyor olabilir. Microsoft, endişelere mahal vermemek adına her oturum sonunda verilerinizin silinmesini sağlıyor.

İşlenen ses, görüntü ve metinler saklanmıyor veya model eğitimi için kullanılmıyor ki bu tipik yapay zeka araçlarında bulunmaz bir nimet. Ayrıca iimdilik yalnızca belirli, popüler web sitelerinde çalışıyor ve şiddet ve yetişkin içerikleri hassas olarak nitelendirip engelliyor.

Copilot Vision Ücretsiz Mi?

Copilot Labs programının bir parçası olan bu modeli deneyimlemek ücretsiz değil. Copilot Pro aboneliği satın alarak ürünü deneyimleyebiliyorsunuz. Aylık fiyatı 20 dolar.