Microsoft, Google'a Çamur Atmak İçin Yeni Bir Sahte "Kılavuz" Yayınladı

Microsoft, kullanıcıların Edge tarayıcısını kaldırmalarını sağlamak yerine, aslında Edge'in sunduğu avantajları vurgulayarak Chrome'a gönderme yapmayı amaçlayan ilginç bir "Edge’i Kaldırma Rehberi" yayınladı.

Adı sizi yanıltmasın, zira rehberde Edge tarayıcısını kaldırma yöntemleri namına tek bir satır bile yok. Bu sözde kılavuz yalnızca çatışma amacı güdüyor ve Chrome'a sataşıyor.

"Edge Nasıl Kaldırılmaz" Kılavuzu

Rehberde aslında tarayıcıyı kaldırma adımlarından ziyade, Edge'in entegre Copilot, Designer, dikey sekmeler, alışveriş asistanı, sesli okuma özelliği ve yerleşik VPN gibi avantajları detaylıca anlatılıyor.

Yani, sayfa adından beklediğiniz "Edge nasıl kaldırılır?" sorusunun cevabını bulamayacağınız kesin. Bu noktada "Edge'yi kaldırmayın, bakın bizde neler neler var" adlı bir afiş olarak yayınlansa daha isabetli olurmuş gibi.

Microsoft bu sayfayla kullanıcılarını Google Chrome'u tercih etmekten bir nevi alıkoymaya çalışıyor. Sadece Chrome diyoruz, çünkü rehberde Chrome dışında başka bir tarayıcının adı geçmiyor ve bütün sayfa boyunca kullanıcılara "Neden Chrome'u indirmemeleri" gerektiğine dair dil dökülüyor.

Bing, Google Taklidi Yapmıştı

İlginç olan, bu tür sayfaların, önceden Bing'in Google taklidi yapmasıyla yaşanan tartışmaların hemen ardından yayınlanması; yani Microsoft, sahte rehberleri kullanarak dikkat çekmeye çalışıyor ve dahi belki de Google'ı taklit ettiğini unutturmaya çalışıyor.

Tamamen pazarlama amacı taşıyan bu sayfa bir yana, Microsoft şu sıralar olduğundan daha agresif adımlar atarak kullanıcıları çekmeye çalışıyor.

Windows bilgisayarlarda sürekli olarak çıkan "Windows 11 reklamları" şöyle dursun; son sürüme geçiş yapılmadığı takdirde cihazların güncelleme almayacağına dair tehditler, baskılar ve reklamlar kullanıcıları canından bezdirmiş durumda.