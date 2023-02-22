Microsoft Edge Ücretsiz VPN Özelliği Alıyor: Detayları Belli Oldu

Microsoft Edge, ücretsiz VPN özelliğini tüm kullanıcıların kullanımına sunmaya hazırlanıyor. Kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştirebilecek olan özellik, bazı kullanıcılarda görünmeye başlandı. Bununla beraber yerleşik VPN işlevinin neler sunacağı belli oldu.

Microsoft Edge Ücretsiz VPN Özelliği Neler Sunacak?

Yazılım devi Microsoft, Edge isimli web tarayıcısı için yerleşik VPN özelliğini yaklaşık olarak bir yıl önce test etmeye başladı. Edge Secure Network olarak isimlendirilen özellik, gizliliğin iyileştirilmesine ve çeşitli web sitelerindeki bölgesel kısıtlamaların kaldırılmasına olanak tanıyacak.

Bazı kullanıcılar, yerleşik VPN işlevi henüz resmi olarak kullanıma sunulmamasına rağmen Microsoft Edge'in kararlı sürümünde görmeye başladı. Edge Secured Network daha önce sadece Edge Insiders tarafından kullanılabiliyordu.

Microosft Edge'in yeni özelliği, diğer VPN hizmetlerinden farklı olarak belirli bir ülke ya da konumdan sunucu seçilmesine izin vermiyor fakat ihtiyaçlara göre seçilebilecek "Select Sites", "Optimized" ve "All Sites" olmak üzere üç farklı seçenek sunuyor.

Select Sites seçeneğinde VPN özelliği yalnızca kullanıcı tarafından belirlenen web sitelerinde çalışıyor. Optimized seçeneğinde geçerli bir sertifikası olmayan web sitesine veya güvenli olmayan bir ağa bağlandığında tüm trafik VPN üzerinden yeniden yönlendiriliyor. All Sites ise VPN tüm sitelerde çalışıyor.

Edge Secured Network isimli özellikte aylık 1 GB ücretsiz veri sınırı bulunacak. Söz konusu özelliğin tam olarak ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ise henüz bilinmiyor.