Microsoft'un El Konsolunda Odak Bambaşka Bir Noktaya Çekildi

Xbox, çıkması 2027 yılında planlanan el konsolu üzerindeki çalışmalarının odağını kaybetti. Gelen son güncellemeler gösteriyor ki Microsoft'un kendi dahili Xbox elde taşınır cihazı için çalışmalar şimdilik ertelendi.

Şimdilik tüm odak, Asus ile ortaklaşa bir proje kapsamında geliştirilen cihaza döndü. "Project Kennan" adıyla anılacak olan bu cihazın, 2025 sonlarına doğru piyasaya sürüleceği konuşuluyor.

SteamOS Atakları Microsoft'un Gözünü Korkuttu

Microsoft'un neden endişelendiği sorusunun cevabı ise rakiplerde yatıyor. Rakip SteamOS'un piyasayı kendi alanında olumlu manipüle ediyor olması, Microsoft'un adımlarını daha ihtiyatlı atmasına sebep oldu. Windows 11, el konsolları konusunda daha fazla rekabet etmek istiyor.

Asus ROG Ally ve Lenovo Legion Go gibi cihazların Windows 11 tabanlı olması da Xbox'ın elini rahatlatıyor. Ancak, Windows 11'in SteamOS karşısındaki eksiklikleri de daha iyinin önünde bir engel olarak kalıyor. Microsoft, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için daha akıcı bir arayüz ve daha iyi kontrolcü entegrasyonu üzerinde çalışıyor.

SteamOS, Windows 11'den Daha iyi Performans Gösterdi

Hem SteamOS hem de Windows 11 versiyonlarıyla piyasaya sürülen Lenovo Legion Go S'nin performans testlerinden gelen sonuçlar da ilginçti. The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077 oyunlarında yapılan testler sonucunda, SteamOS'nin Windows 11'den çok daha iyi olduğu ortaya çıktı.

SteamOS versiyonlu Lenovo Legion Go S, çok daha ucuz olmasına rağmen daha uzun pil ömrüne, daha az ısınma sorununa ve yüksek performansa sahip. Xbox'ın adı altında geliştirilecek olan el konsoluna ne zaman dönüş yapılacak belli olmamakla beraber, Project Kennan'ın bu konuda daha umut veren bir cihaz olması bekleniyor.