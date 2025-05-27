Windows'a Bile Fark Atmayı Başaran El Konsolu Fiyatıyla da Dikkat Çekiyor

Lenovo Legion Go S modeli; işletim sistemine göre avantajlı ve pahalı fiyatla piyasaya sürüldü. SteamOS ile test edilen bu taşınabilir konsol aynı zamanda Windows 11 ile de satışa çıkmış durumda. Ancak yapılan testlerde Windows 11'in beklendiği gibi sonuç vermediği görüldü. Bir YouTuber, SteamOS ve Windows versiyonlarını karşılaştırdı ve SteamOS'nin Windows'a açık ara fark attığını ortaya koydu.

Ağır performans gerektirecek oyunlardan The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077; SteamOS'te test edildi. FPS hızı bu sistemde uçuşa geçti ve modelin bataryasının da uzun ömürlü olduğu kaydedildi. Windows'lu model ise o kadar uzun süre dayanamıyordu.

Lenovo Legion Go S Fiyatı ve Teknik Detayları

SteamOS versiyonu 599.99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Windows ise lisansından ötürü 729.99 dolarla raflardaki yerini aldı. SteamOS hem daha uygun, hem de daha iyi performans gösteriyor. Windows versiyonunda her ne kadar iki kat fazla RAM olsa da kısa ömürlü oluşundan ve ısınmasından ötürü kullanıcıların ilk tercihi olamıyor.

Teknik özellikler şöyle:

AMD Ryzen™ Z2 GO

32 GB RAM LPDDR5X-6400MT/s (SteamOS 16 GB)

Windows 11 Home 64 (Sadece Windows versiyonda)

Wi-Fi 6E 2x2 AX & Bluetooth® 5.3

8" WUXGA 1080p 120Hz 500 nit ekran

1 TB SSD

Xbox Taşınabilir Konsol Yakında Gelebilir

Yakın zamanda Microsoft'un Asus ile beraber bir taşınabilir konsol projesi geliştirdiğini belirtmiştik. Cihazın adı "Project Kennan" olacak. Ancak Windows tabanlı olmasından endişe ediliyor.

Lenovo'nun yeni taşınabilir oyun cihazı Legion Go S üzerinde gerçekleşen testlerden gelen sonuçlar pek çok kullanıcı için hayal kırıklığı oldu. Fiyatına ve daha fazla RAM kapasitesine rağmen daha düşük performans sergilemiş olması, gelecek yeni konsolun da aynı sorundan muzdarip olacağını düşündürüyor.