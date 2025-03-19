Microsoft'tan Özel Tasarımlı Xbox Adaptive Joystick

Microsoft, Xbox Adaptive Controller ile uyumlu çalışan Xbox Adaptive Joystick'i piyasaya sürdü. Engelli oyuncular için özel olarak geliştirilen bu kontrolcü, 29,99 dolar fiyat etiketiyle yalnızca Microsoft'un çevrimiçi mağazasından satın alınabiliyor. Bu joystick, sınırlı hareket kabiliyetine sahip oyuncuların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı ve özelleştirilebilir düğmeler, eklenti desteği ve ergonomik tasarımıyla dikkat çekiyor.

Daha da önemlisi, 3D baskı ile üretilebilen özel eklentiler sayesinde oyuncular joystick'i kendi ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebiliyor. Bu sayede farklı fiziksel gereksinimlere sahip oyuncular için daha erişilebilir bir deneyim sunuluyor.

Tüm Düğmeleri Programlanabiliyor

Xbox Adaptive Joystick'in üzerinde 4 programlanabilir ön düğme, bir omuz düğmesi, bir tetik düğmesi ve bir Xbox baş parmak çubuğu bulunuyor. Tek elle kullanılabilecek şekilde tasarlanan joystick, articulated destekler veya tripodlara monte edilebilmesi için vidalı bir bağlantı noktasına da sahip.

Öne çıkan özellikleri şöyle:

PC ve Xbox'a doğrudan USB bağlantısıyla bağlanabiliyor.

Kablosuz bağlantı desteği bulunmuyor.

Adaptive Controller ile uyumlu.

Yani kablolu bağlantıya dayanıyor ancak Microsoft'un Adaptive Controller'ı ile entegre edilerek daha geniş bir erişilebilirlik yelpazesi sunuyor.

Sadece cihaz değil cihazın ambalajı da daha erişilebilir olarak tasarlanmış. Xbox Adaptive Joystick, kolay açılabilir, çevre dostu ve sürdürülebilir ambalaj ile geliyor. Microsoft ayrıca, erişilebilir ambalaj tasarımlarına yönelik yeni bir rehber yayınlayarak diğer şirketlere de ilham vermek niyetinde.