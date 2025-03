Beklentileri Aşabilecek Mi? Beklenen Oyun Nisan'da Xbox Game Pass'te!

Xbox Game Pass aboneleri için Nisan 2025 dopdolu bir ay olacak gibi. Ocak ve Şubat aylarında birçok dikkat çeken yapımı kataloğuna ekleyen Game Pass, Mart ayında da FPS türündeki Mullet Madjack ve merakla beklenen Atomfall ile oyunseverleri mutlu etmişti. Şimdi de gözler Nisan ayında. Önümüzdeki ay listeye 6 yeni oyun daha eklenecek. Bu listede dikkat çeken isimler de yer alıyor.

Game Pass Nisan 2025 Eklenecek Oyunlar

İşte Nisan ayı itibarıyla Xbox Game Pass'te göreceğimiz 6 yeni oyun:

South of Midnight: 8 Nisan

8 Nisan Commandos: Origins: 9 Nisan

9 Nisan Descenders Next: 9 Nisan

9 Nisan Blue Prince: 10 Nisan

10 Nisan Tempopo: 17 Nisan

17 Nisan Clair Obscur: Expedition 33: 24 Nisan

Oyunlar arasında South of Midnight, Güney folklorundan ilham alan atmosferi ve stop-motion (kareleri duraklatarak animasyon yapma) tarzı sanat tasarımıyla öne çıkıyor. Blue Prince ise birinci şahıs perspektifinden oynanan bulmaca türündeki yapısıyla eski PlayStation yöneticisi Shuhei Yoshida tarafından "Yılın Oyunu" adayı olarak gösterilmişti.

Clair Obscur: Expedition 33, RPG oyun sevenler için biçilmiş kaftan; savaş mekaniği ve etkileyici fragmanlarıyla daha şimdiden dikkatleri üzerine topladı.

Game Pass aboneleri için heyecan Mayıs ayında da devam edecek. Doom: The Dark Ages ve Revenge of the Savage Planet gibi oyunlar platforma eklenecek.