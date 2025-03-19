Wii U'nun En Sevilen Oyunu Switch'e Geldi

Nintendo, Wii U'nun en özel oyunları Switch platformuna geçiyor. Sıradaki isim: Xenoblade Chronicles X—keşif odaklı RPG oyunları seviyorsanız kesinlikle seveceğiniz bir oyun.

Oyuna uzaylı işgaliyle başlıyorsunuz. Uzaylılar Dünya'ya iniyor ve hayatta kalanlar bir gemiye binip bilinmeyen bir gezegende hayatı yeniden şekillendirmeye çalışıyorlar. Bu gezegenin adı Mira. Hayatta kalanlar, insanlığın yeni başlangıç noktası olarak New Los Angeles adlı bir şehir inşa ediyorlar. Ana karakter olarak bu yeni dünyayı keşfediyorsunuz.

Koca Bir Açık Dünyada Gezintiye Çıkın

Xenoblade Chronicles X, serinin diğer oyunlarından bğaımsız bir şekilde işliyor ama serinin ruhu ve atmosferi bu oyunda da korunuyor. Oyunda karmaşık savaş sistemleri, dev bir açık dünya ve bilim kurgu atmosferi bulunuyor; bu temalar başarıyla işleniyor. Asıl büyüsü ise dev açık dünyasında.

Mira'da keşfedecek sayısız şey var. Bazen uçan korkunç yaratıklar ve kendi işine bakan uzaylıların dolaştığını görüyorsunuz. Bazıları size zarar vermez, bazılarından da topuklayarak kaçmak lazım.

Dünya gerçekten yaşıyor hissi veriyor. Yırtıcı hayvanların avlandığını, dev yaratıkların birbirine saldırdığını görebiliyorsunuz. Manzaralar ise bambaşka bir seviyede; Pandora ve Arrakis gibi ünlü bilim kurgu evrenlerini anımsatan bölgelere sahip. Oyunda ilerledikçe keşif noktalarına işaret fişekleri yerleştirerek haritanızı genişletebilir ve çevrenizdeki dünyayı daha iyi anlayabilirsiniz.

Bileğinizi Zorlayacak Görevler

Oyunun sunduğu keşif hissi mükemmel olsa da, Xenoblade Chronicles X herkes için kolay bir oyun değil. Savaş sistemi, gerçek zamanlı otomatik saldırılar ve özel yetenek kullanımları içeriyor. Karakterinizi güçlendirmek için ciddi anlamda grind (karakter geliştirme/exp kasma) yapmanız gerekebilir.

Dahası, yeteneklerinizin ve karakterler arası ilişkilerinizin gelişimini takip etmezseniz, belirli görevleri tamamlamak imkansız hale gelebilir. Yani oyun sabırlı olanları ödüllendiren bir yapıya sahip. Ancak bu süreci aşanlar için, oyunun sunduğu efsanevi robot savaşları kesinlikle inanılmaz bir deneyim sunuyor.

Xenoblade Chronicles X, Wii U'nin en iyi oyunlarının Switch'e geçme sürecinde en çok beklenen oyunlardan biriydi. Bu muazzam dünyayı artık yanınızda taşıyabilirsiniz.