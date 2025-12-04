Beyaz Yaka Sporu: Microsoft Excel Dünya Şampiyonası Başladı!

Dünyanın en ilginç e-spor organizasyonlarından biri olan Microsoft Excel World Championship (MEWC), şu anda Las Vegas’ta canlı olarak devam ediyor. Evet, yanlış duymadınız binlerce kişinin izlediği, finalistlerin arenada rakipleriyle yarıştığı ve kazanana şampiyonluk kemeri verilen bir Excel turnuvası. Peki milyonlarca öğrencinin kullandığı bu yazılım nasıl bir anda profesyonel bir rekabet sahasına dönüştü? İşte detaylar…

Microsoft Excel World Championship Nedir?

Competitive Excel yaklaşık 20 yıldır var olan fakat son yıllarda büyük ivme kazanan bir “veri odaklı e-spor” konsepti. Temel amaç, yarışmacılara verilen karmaşık dosyaları ve problem senaryolarını 30 dakika içinde mümkün olan en hızlı şekilde çözmek.

Bu görevler yalnızca matematikten ibaret değil mantık bulmacaları, veri temizleme, sınıflandırma, çoklu adımlı işlem zincirleri, hatta poker elleri ve tarihsel sıra bulmacaları bile bu yarışmanın içinde yer alıyor. Bu turnuvanın düzenlenmesinin arkasında iki temel motivasyon var:

Excel becerisini “oyuna dönüştürerek” daha eğlenceli hale getirmek. Karmaşık veri problemlerine yüksek hızda çözüm üretebilen yeni nesil uzmanları keşfetmek

Organizatörlere göre Excel, aslında dünyanın en çok kullanılan problem çözme platformlarından biri. Bu nedenle “mantık + hız + yaratıcılık” üçlüsünü en iyi test eden araçlardan biri hâline gelmiş durumda. Microsoft da bu topluluğu destekliyor hatta ürün yöneticileri, turnuvada karşılaşılan zor problemlerin Excel’in gelişimine ilham verdiğini ifade ediyor.

Turnuva sisteminde katılımcılar aynı anda paylaşılan Excel dosyasını açıyor ve 7 seviyeden oluşan soruları çözerek puan topluyor. Zor sorular daha fazla puan getiriyor, beraberlik olursa en hızlı çözen kazanıyor. Bu yıl Las Vegas HyperX Arena’daki final e-spor atmosferini tamamen benimsemiş durumda: seyirciler bağırıyor, yorumcular sahnede ve dev ekranlarda yarışmacıların Excel pencereleri canlı olarak yayınlanıyor.

Bu geceki finalde kazanan yarışmacı 61 bin 500 dolarlık ödül havuzunun büyük kısmını kazanacak ve özel tasarım şampiyonluk kemerinin sahibi olacak. Arenada dünya genelinden Excel uzmanları, veri analistleri, matematikçiler ve “spreadsheet speedrunner” dediğimiz oyuncular bir araya geliyor. Turnuvayı izlemek isteyenler için canlı yayın da yapılmaya devam ediyor.

Peki siz bu sıra dışı e-spor turnuvası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.