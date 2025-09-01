Herkes Şaşkın: En Büyük Teknoloji Devleri Bu Beceriyi Arıyor!

Son yıllarda yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişip yaygınlaşması iş ilanlarını da doğrudan etkilemeye başladı. Özellikle yazılım sektöründe doğrudan yapay zekâ ile ilgili olmayan pozisyonlarda bile artık belli bir seviyede yapay zekâ bilgisi isteniyor. Bunun yanında doğrudan yapay zekâ uzmanlığı gerektiren ilanların sayısı da hızla artıyor.

Buna rağmen dünyanın teknoloji merkezi olarak bilinen Silikon Vadisi’nde en çok aranan yetenek yapay zekâ olmadı. Microsoft’un 1985 yılında kullanıma sunduğu Excel programı, yapay zekânın önüne geçerek iş ilanlarında en çok talep edilen beceri oldu. İşte ayrıntılar...

40 Yıllık Program, Yapay Zekadan Daha Fazla Aranıyor

Yazılım eğitimi ve iş gücü trendlerini analiz eden ABD merkezli Course Report, popüler iş arama platformu Indeed’deki 12 milyondan fazla ilanı inceleyerek en çok talep gören becerileri ortaya koydu. Verilere göre Microsoft Excel, 531 bin ilanda yer alarak ilk sıraya oturdu.

Özellikle yapay zekâ alanında kullanılan popüler programlama dillerinden Python 67 bin, veri yönetiminde tercih edilen SQL ise 60 bin ilanda yer aldı. Makine öğrenimi ise 31 bin ilanda kendine yer buldu. Excel'in bu kadar popüler olmasına aslında pek de şaşırmamak gerekiyor.

Yapay zekâ ile ilgili çalışmalarda verinin önemi tartışılmaz. Bu verilerin yönetiminde ise Excel uzmanlarına duyulan ihtiyaç öne çıkıyor. Bu ihtiyacın önümüzdeki yıllarda nasıl değişeceğini ise zaman gösterecek. Meta, Google, Amazon ve OpenAI gibi devler, yapay zeka uzmanlarına 1 milyon dolara kadar hoş geldin hediyesi sunuyor. Excel için bu kadar para ödenmese de çok talep gören becerilerden biri.

Verilere göre teknoloji ile ilgili iş ilanlarında en çok talep gören yetenekler şu şekilde:

Excel – 531 bin Microsoft Office – 344 bin HTML – 129 bin Workday – 124 bin Agile – 82 bin .NET – 77 bin Python – 67 bin SQL – 60 bin Salesforce – 52 bin AWS (Amazon Web Services) – 50 bin Yazılım Geliştirme – 49 bin Microsoft Azure – 37 bin Java – 33 bin Oracle – 33 bin Makine Öğrenmesi – 31 bin

