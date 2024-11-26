Stalker 2'de Çok Bug Var Diyorsanız Microsoft Flight Simulator 2024'ü Daha Denememişsiniz

Stalker 2'nin sayısız bug'ını komik buluyor musunuz? (Klavyemi tut.) Daha hiçbir şey görmediniz. Çünkü Microsoft Flight Simulator 2024'de bir o kadar fena durumda. Oyuncular, simülatördeki bug’larla resmen gökyüzünde macera yaşamaya çalışıyor ama işler pek de planlandığı gibi gitmiyor. Reddit ve X (eski Twitter) kullanıcılarının oyundan paylaştığı görüntüler en az Stalker 2 bug'ları kadar komik ama kesinlikle sinir bozucu.

Microsoft Flight Simulator 2024 Bug'ları

Reddit’te paylaşım yapan bir oyuncu, uçağının altına ters şekilde oturmuş bir NPC’yi “uçuş keyfi” yaparken bulmuş. Başka bir oyuncu, özel pilot lisansı sınavında uçağa binmeye çalışırken sıkışıp kalmış. Daha da ilginci, Cessna 172 Skyhawk ile Florida’dan İspanya’ya (4.300 mil) uçması istenen biri, uçağın 800 mil menzile sahip olduğunu görünce ne yapacağını şaşırmış.

Kimi hatalar kahkahalar attırırken, bazıları gerçekten sabır testi gibi. Örneğin, iniş sınavını başarıyla tamamlayan bir oyuncu, üç kez aynı süreci bitirmiş ama sınavdan bir türlü geçememiş.

Hangarın içinde sıkışan uçaklardan görünmez havalimanlarına kadar pek çok bug, Reddit kullanıcıları tarafından paylaşılıyor. İşte onlardan bazıları:



RadosAvocados adlı kullanıcı, havalimanının uçuş esnasında görünmez olduğunu ve yalnızca oyunu duraklattığı zaman ortaya çıktığını gösteren bir videoyu paylaştı.

iardas adlı kullanıcı ise özel pilot lisansını almak için sınava girmek istiyor ancak uçağın o taraklarda pek bezi yok gibi...

Burada ise ağaçların arasından dar manevra yapması istenen bir oyuncunun uçağı düşmüş. Bütün gelişmesini kaybettiğinden şikayetçi.

Oyunun subreddit ve Discord kanalları, bu ve benzer hatalardan yakınan kişilerle dolup taştı. Hatalar birbirinden beter:

Helikopterlerin ters dönüp inmesi

Uçakların henüz kalkmadan çakılması

Gökyüzünde 88.000 fitte (neredeyse uzayda) belirme

Tüm bunlar için bir yama paylaşılması bekleniyor. Şimdilik oyuncular bu enteresan hataların arasında boğulacak gibi duruyor.