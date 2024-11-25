Rockstar Games'in "Fazla İddialı" GTA Yorumu Yeni Bir Fragmana Göz Kırptı: Akıl Almaz Bir Oyun Yaptık

Tüm zamanların muhtemelen en çok beklenen video oyunu GTA 6 için oyuncuları heyecanlandıracak yeni gelişmeler yaşandı. Bildiğiniz üzere Grand Theft Auto hayranları, Rockstar Games’in 2013’te çıkardığı GTA 5’ten sonraki ilk GTA oyununu oynamak için sabırsızlanıyor. Ortaya çıkan her bir gelişme, sızdırılan her bir dedikodu oyun dünyasına bomba gibi düşüyor. Şimdilerde gelen yeni bir ipucu, bu heyecanı daha da artırdı.

Kültürel Bir Olay Olarak Akıllara Kazınacak

Toplamda 200 milyon kişi GTA 6'nın çıkmasını iple çekiyorken Rockstar Games'in bunca yıl sonra çıkan oyununda eskisi gibi başarılı olup olmayacağı da merak ediliyor. 2018’de çıkan Red Dead Redemption 2'nin halen devam eden başarısına bakarsak bu gayet mümkün, ancak GTA 6’ya duyulan ilgi çok daha büyük. Bu oyun çıktığında kültürel bir olay olacak ve 2020’li yılların en önemli anlarından biri haline gelecek.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Golden Joystick Ödülleri’nde, 2025’in en çok beklenen oyunu ödülünü kazanan oyun için yapılan teşekkür konuşmasında, Rockstar Games temsilcisi oyunun "tam anlamıyla akıl almaz" olduğunu ve daha fazlasının geleceğini ima etti.

Tabii ki, bu açıklamanın ikinci fragmanın yakında geleceğine işaret ettiği düşünülüyor ancak asıl dikkat çeken, Rockstar Games’in Red Dead Redemption 2 hakkında bile bu kadar iddialı konuşmamış olması.

GTA 6 İkinci Fragman Ne Zaman Çıkacak?

İkinci fragmanın ne zaman geleceği henüz bilinmiyor, ancak 2024 yılı bitmeden yayımlanması için zaman daralıyor. Eğer bu yıl yayımlanacaksa bunun ya bu hafta ya da Aralık ayının başında gerçekleşmesi muhtemel. Bazı hayranlar, fragmanın The Game Awards 2024 etkinliğinde yayımlanabileceğini düşünüyor olsa da Rockstar Games genelde bu tarz etkinliklerde yer almayı tercih ediyor.

İkinci fragmanın yayımlandığı gün büyük ihtimalle The Game Awards’dan daha çok konuşulacak. 12 Aralık’tan sonra ise tatil sezonu çok yakın olacak. Bu yüzden, ikinci fragmanın 2025’in ilk çeyreğinde, Rockstar Games’in bir sonraki mali rapor toplantısı öncesinde yayımlanması bekleniyor.