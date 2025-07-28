Xbox'ın Türkçe Destekli Efsane Oyunu PS5'e Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği Microsoft Flight Simulator 2024, geçtiğimiz yılın kasım ayında PC ve Xbox Series X/S için satışa sunuldu. Başarılı oyun çok yakında PlayStation 5'e (PS5) de gelecek. Microsoft Flight Simulator 2024'ün çıkış tarihi ortaya çıktı.

Microsoft Flight Simulator 2024 PS5'e Ne Zaman Gelecek?

Simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Microsoft Flight Simulator 2024'ün bu yıl içerisinde PlayStation 5'e geleceği iddia edildi. Çıkış tarihine yönelik henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını belirtelim.

Microsoft Flight Simulator 2024 Fragmanı

Microsoft Flight Simulator 2024 Türkiye Fiyatı

PC Fiyatı: 69,99 dolar (2.837 TL)

69,99 dolar (2.837 TL) Xbox Fiyatı: 1.999,99 TL (Game Pass'te mevcut)

Microsoft Flight Simulator 2024 Nasıl Bir Oyun?

Asobo Studio tarafından geliştirilen Microsoft Flight Simulator 2024, simülasyon türünde bir oyundur. Kaliteli grafiklere ve gerçekçi oynanış sistemine sahip oyunda Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteği mevcut.

Oyunda serbest uçuşun yanı sıra arama ve kurtarma, helikopterle yük taşımacılığı gibi çeşitli görevler de bulunuyor. Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlayan oyun, aniden değişen hava koşulları ile deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyor.