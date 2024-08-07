Microsoft Flight Simulator 2024 ile uçuş simülasyonu tecrübenizi daha da artırın. Yenilenmiş Microsoft Flight Simulator 2024 ile uçmak artık çok daha zevkli.

Kemal Tavus - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Asobo Studio tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan Microsoft Flight Simulator 2024 bir uçuş simülasyon oyunudur. Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi bu sürüm de oyunculara gerçekçi uçuş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Microsoft Flight Simulator 2024 havacılık tutkunları ve simülasyon severler için tasarlanmış bir başyapıttır. Oyunun temel amacı, oyunculara dünya genelindeki havaalanlarından çeşitli uçaklarla uçma ve gerçek zamanlı hava koşullarını deneyimleme imkanı sunmaktır. Oyunun gelişmiş fizik motoru ve gerçekçi aerodinamik modellemeleri, uçakların gerçek hayattaki davranışlarını ve tepkilerini simüle eder. Bu da oyunculara hem ticari hem de özel uçaklarla uçma şansı verir.

Oyunun en dikkat çekici özelliklerinden biri, dünya genelindeki şehirlerin, manzaraların ve doğal güzelliklerin ayrıntılı bir şekilde modellendiği devasa bir açık dünyaya sahip olmasıdır. Bu dünya, Bing Maps ve Azure AI teknolojileri kullanılarak oluşturulmuştur ve gerçek zamanlı hava durumu, trafik ve diğer çevresel faktörlerle dinamik olarak güncellenir. Oyuncular, gece gündüz döngüsünü ve mevsimsel değişiklikleri de deneyimleyebilirler.

Microsoft Flight Simulator 2024 İndir

Dünyanın her köşesini keşfetmek ve pilotaj yeteneklerinizi test etmek için hemen Microsoft Flight Simulator 2024 indirin ve bu benzersiz uçuş deneyimini yaşamaya başlayın.

Microsoft Flight Simulator 2024 Sistem Gereksinimleri