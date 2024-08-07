Microsoft Flight Simulator 2024
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 96.68 GB
- Üretici Asobo Studio
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Microsoft Flight Simulator 2024 ile uçuş simülasyonu tecrübenizi daha da artırın. Yenilenmiş Microsoft Flight Simulator 2024 ile uçmak artık çok daha zevkli.
Asobo Studio tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan Microsoft Flight Simulator 2024 bir uçuş simülasyon oyunudur. Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi bu sürüm de oyunculara gerçekçi uçuş deneyimi sunmayı amaçlıyor.
Microsoft Flight Simulator 2024 havacılık tutkunları ve simülasyon severler için tasarlanmış bir başyapıttır. Oyunun temel amacı, oyunculara dünya genelindeki havaalanlarından çeşitli uçaklarla uçma ve gerçek zamanlı hava koşullarını deneyimleme imkanı sunmaktır. Oyunun gelişmiş fizik motoru ve gerçekçi aerodinamik modellemeleri, uçakların gerçek hayattaki davranışlarını ve tepkilerini simüle eder. Bu da oyunculara hem ticari hem de özel uçaklarla uçma şansı verir.
Oyunun en dikkat çekici özelliklerinden biri, dünya genelindeki şehirlerin, manzaraların ve doğal güzelliklerin ayrıntılı bir şekilde modellendiği devasa bir açık dünyaya sahip olmasıdır. Bu dünya, Bing Maps ve Azure AI teknolojileri kullanılarak oluşturulmuştur ve gerçek zamanlı hava durumu, trafik ve diğer çevresel faktörlerle dinamik olarak güncellenir. Oyuncular, gece gündüz döngüsünü ve mevsimsel değişiklikleri de deneyimleyebilirler.
Microsoft Flight Simulator 2024 İndir
Dünyanın her köşesini keşfetmek ve pilotaj yeteneklerinizi test etmek için hemen Microsoft Flight Simulator 2024 indirin ve bu benzersiz uçuş deneyimini yaşamaya başlayın.
Microsoft Flight Simulator 2024 Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: Intel Core I5-4460 Veya Amd Ryzen 3 1200 veya daha iyisi
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: Radeon Rx 570 veya Geforce GTX 770 veya daha iyisi
- Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
- İşleti̇m Si̇stemi̇: Windows 10 64-bit
- Boş Di̇sk Alanı: 150 GB