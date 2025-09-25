Dünyanın En Gerçekçi Uçak Oyunu PS5'e Geliyor! Tarih Verildi

Son derece gerçekçi bir uçak sürme deneyimi sunan Microsoft Flight Simulator 2024'ün PlayStation 5'e ne zaman geleceği belli oldu. Bununla beraber PlayStation 5 oyuncuları için geri sayım resmen başladı. Uçuş simülatörü sadece birkaç ay sonra PS5 kullanıcıları ile buluşmuş olacak.

Microsoft Flight Simulator 2024 PS5 Çıkış Tarihi

Sony tarafından 24 Eylül 2025 tarihinde düzenlenen State of Play etkinliğinde yapılan duyuruya göre Microsoft Flight Simulator 2024, Aralık 2025'te PlayStation 5'e gelecek. Şimdiye kadar yalnızca Xbox Series X|S ve PC üzerinden erişilebilir durumda olan oyunla ilgili sızıntılar da aşağı yukarı bu tarihi işaret ediyordu.

Oyunun en son Kasım 2025'te yayınlanmasının planlandığı ileri sürülmüştü. Görünüşe göre bunun üzerine biraz daha beklemek gerekecek. Öyle ki erişime açılacağı tarih 8 Aralık 2025 olarak belirlendi. Bu da söylentilerin aksine Flight Simulator 2024'ün PS5 sürümüne biraz daha zaman olduğu anlamına geliyor.

Microsoft Flight Simulator 2024 PS5 Fiyatı

Standart sürüm: 1.999,99 TL

1.999,99 TL Deluxe sürümü: 2.899,99 TL

2.899,99 TL Premium Deluxe sürümü: 3.799,99 TL

3.799,99 TL Aviator sürümü: 5.800 TL

Microsoft Flight Simulator 2024 Nasıl Bir Deneyim Sunacak?

En iyi uçak oyunları arasında yer alan Microsoft Flight Simulator 2024, PlayStation 5 için sunulduktan sonra havacılık kariyerinize istediğiniz gibi başlayabileceksiniz. Oyunda ilerleyerek yangın söndürme, arama kurtarma gibi sizi daha da ekran karşısında tutacak birçok özelliğe erişim kazanacaksınız. Görevleri yerine getirerek kendinizi geliştirebilecek ve diğer oyuncularla yarışabileceksiniz.

Flight Simulator 2024'ün çoğu PS5 oyuncusu tarafından çok sevilecek yanı muhtemelen detayların zenginliği olacak. Çünkü bu oyun, gerçerk dünyayı inanılmaz derecede gerçekçi şekilde simüle etmesiyle öne çıkıyor. İniş yaptığınızda mevsimsel değişikliği gösteren detayları hemen fark ediyorsunuz. Böylece bunun gerçek bir uçuş deneyimi sunduğunu hissetmeye başlıyorsunuz.