Türkçe Destekli Rol Yapma Oyunu Bedava Oldu! Hemen Alın

Çok olumlu incelemelere sahip Türkçe destekli bir suç ve macera oyunu, ücretsiz hâle geldi. Karanlık bir hikâyeye sahip The Deed, çok kısa bir süreliğine geçerli olan kampanya sayesinde ödeme yapmanıza gerek yok. Oyunu aldıktan sonra sonsuza kadar sizin oluyor. Bu türü sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gerekiyor.

The Deed, Ücretsiz Oldu

Pilgrim Adventures ve GrabTheGames Studios tarafından geliştirilen The Deed şu an Steam üzerinden tamamen ücretsiz bir şekilde alınabiliyor. Kampanya, 27 Eylül'de sona erecek. Arayüz ve altyazılar için Türkçe dil desteği mevcut olan oyunu, belirtilen tarihe kadar hesabınıza eklerseniz istediğiniz zaman hiçbir ücret ödemeden oyunu oynayabilirsiniz.

GrabTheGames, WhisperGames ve TheGamesFortress tarafından 24 Kas 2015 tarihinde piyasaya sürülen oyun, sizi karanlık bir dünyaya götürüyor. En iyi RPG oyunları arasında yer alan The Deed, Arran Bruce'un babasının onu mirastan men edip tüm varlığını kız kardeşine bırakacağını öğrendikten sonra aile evine geri dönmesiyle başlıyor.

Öfke krizi geçiren Arran, mirası geri almak için aile üyesine zarar verecek kadar ileri gidiyor ve dedektiflerin kendisine karşı duyduğu şüpheden kurtulmaya çalışıyor. Her ne kadar basit bir oyun gibi görünse de esasında oldukça kapsamlı bir şekilde geliştirildiğini belirtmek gerekiyor. Öyle ki oyunda her seçiminiz karakterin geleceğini belirliyor.

Oyunda dedektiflerin dikkatini asıl hedefleri olan Arran'dan başka birine çevirmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Baba mı, hizmetçi mi? Sahte kanıtları doğru bir şekilde yerleştirerek dedektifin onlardan şüphelenmesini sağlıyorsunuz. Böylece suçlamalar, karakterin yerine onların üzerine yöneliyor.

The Deed Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 ve 11

Windows 10 ve 11 İşlemci: Intel Pentium III 800 Mhz

Intel Pentium III 800 Mhz Kullanılabilir Depolama Alanı: 512 MB

Oyunu şu an hemen hemen her bilgisayarda oynayabilirsiniz. İnanılmaz düşük sistem gereksinimlerine sahip. Bugün herhangi bir sistem, oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırmanızı sağlar. Böylece siz de doğrudan oyunun sunduğu dünyaya dahil olup hikâyeyi keşfedebilirsiniz.