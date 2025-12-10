Microsoft Flight Simulator ve Stranger Things İş Birliği Başladı

Markalar arası iş birlikleri, hayranlar için her daim heyecan verici olmuştur. Sevilen karakterler ve dahası, farklı evrenlere konuk oluyor ve bambaşka bir deneyimin yaşanmasını sağlıyor. Bu haberimize konuk olan iş birliği ise bir hayli ilginç diyebiliriz. Stranger Things, Microsoft Flight Simulator ile bir araya geliyor.

Hawkins Kasabası Sizi Çağırıyor: Microsoft Flight Simulator ve Stranger Things İş Birliği

Halihazırda erişilebilir olan Stranger Things genişleme paketinin, uçuş simülasyonunun pazar kısmından erişilebilir olduğunu söyleyelim. Bu sayede, dizinin atmosferine sadık kalınarak hazırlanan Family Video, Lovers Lake ve Palace Arcade dahil Hawkins kasabasının simgesel yerleşim alanlarını havadan gezebilmek mümkün oluyor.

Elbette iş birliği sadece kasabayı havadan gezmek ile sınırlı kalmıyor. Yaşanan felaketin ardından ortaya çıkan Hawkins Heli-Tours isimli helikopter turu şirketinin Bell UH-1H "Huey" helikopteriyle, dizinin sevilen karakteri Murray Bauman eşliğinde Upside Down paralel evreni genelindeki gece uçuşları, kasaba genelindeki söylentiler ve şüpheli rotalar dahil tehlikeli birçok görev oyuncuları bekleyecek. Her ne kadar ortada bir görev dizisi olmasa da, hem atmosfer ve hem de kullanılan anlatım dili ile dizinin tadını tam anlamıyla yaşatacağı söylenebilir.

Stranger Things genişleme paketine, halihazırda bulut, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series üzerinden erişilebiliyor. Bunun için oyunun güncel bir sürümüne sahip olmanın yeterli olacağını söyleyelim. Oyun içi Pazar (Marketplace) kısmına gidebilir, genişleme paketini indirebilir ve rotanızı Hawkins kasabasına çevirebilirsiniz.