Netflix Bile Beklemiyordu: Stranger Things 5. Sezonu Rekor Kırdı!

Yakın zamanda izleyiciyle buluşan Stranger Things’in final sezonu, Netflix’e adeta damgasını vurdu. Yeni bölümler öyle yoğun ilgi gördü ki yayınlandıktan kısa bir süre sonra platform çöktü. Bugün ise ilk resmi rakamlar paylaşıldı. Stranger Things 5. sezonu daha ilk günlerden Netflix’i fethetmiş durumda.

Stranger Things 5. Sezonu Rekorla Başladı

Aktarılan verilere göre yeni sezon, yayınlandığı ilk beş günde tam 59,6 milyon izlenmeye ulaşarak Netflix tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Bu kadar kısa sürede bu seviyeye erişen İngilizce bir dizi daha önce görülmemişti. Daha önce bu rekora yaklaşabilen tek yapımlar ise Squid Game’in ikinci ve üçüncü sezonları olmuştu.

Netflix tarafından paylaşılan haftalık veriler de yeni sezonun ne kadar yoğun ilgi gördüğünü açıkça ortaya koyuyor. Açıklanan rakamlara göre 5. sezon toplamda 284 milyon 200 bin saat izlendi. Listenin devamında ise sırasıyla dördüncü sezon ve birinci sezon yer aldı. Bunlar sırasıyla 79 milyon 500 bin saat ve 61 milyon saat izlendi.

Görünen o ki Stranger Things hayranları, final sezonuna geçmeden önce önceki bölümleri yeniden izleyerek hikayeyi hatırlamayı tercih etmiş. Netflix'te haftanın en çok izlenen dizilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sıra Dizi Sezon Toplam İzlenme Süresi 1 Stranger Things 5 284 milyon 200 bin saat 2 Stranger Things 4 79 milyon 500 bin saat 3 Stranger Things 1 61 milyon saat 4 The Beast in Me Limited Series 51 milyon 500 bin saat 5 Stranger Things 2 44 milyon 200 bin saat 6 Absentia 1 33 milyon 100 bin saat 7 Stranger Things 3 34 milyon 700 bin saat 8 Missing: Dead or Alive? 2 14 milyon 800 bin saat 9 Kevin Hart: Acting My Age 1 10 milyon 300 bin saat 10 Mark Rober's CrunchLabs 1 8 milyon 400 bin saat

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Stranger Things 5. sezonunu nasıl buluyorusunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.