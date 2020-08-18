Microsoft, Internet Explorer'ın Fişini Çekmeye Hazır

Microsoft, kısa süre önce Internet Explorer'ı ve orijinal adı Project Spartan olan Microsoft Edge'in eski sürümünü kullanımdan kaldırmayı planladığını duyurmuştu. Microsoft'un her iki eski internet tarayıcısı için yolun sonu görünmeye başladı.

ABD'li yazılım devi Microsoft'un açıklamalarına göre internet tarayıcılarındaki kaldırma aşamalı olarak gerçekleşecek ve 30 Kasım 2020'den sonra Internet Explorer 11'i desteklemeyen Microsoft Teams ile başlayacak. Ayrıca Mart 2021'de ise Microsoft Edge'ın eski sürümü Project Spartan fişi çekilecek.

Microsoft, Internet Explorer'a güncelleme vermeyecek

Her iki eski tarayıcı için güncelleme verilmeyeceğini duyuran Microsoft, Internet Explorer'ın Ağustos 2021'de Microsoft 365 desteğinden de çekileceğini duyurdu. Bu, Microsoft'un hiçbir ürününün IE 11 için destek sağlamayacağı anlamına geliyor.

"Yeni Microsoft Edge'in Internet Explorer modunu kullanmak, Microsoft 365 uygulamalarına ve hizmetlerine yardımcı olmayacaktır. Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetleri, listelenen tarihlerde IE 11'i ve Project Spartan'ı desteklemeyi bırakacak."

Microsoft'tan yepyeni tarayıcı: Chromium tabanlı Edge

Bilmeyenler için Microsoft, kullanıcıların Chromium tabanlı ve Windows 7, 8.1, Windows 10, macOS ve yakında Linux'ta da destek sağlayacak yeni Edge tarayıcısına geçmelerini tavsiye ediyor. Yeni Edge tarayıcısının daha güvenli, kolay ve üretken olduğu belirtiliyor.

ABD'li şirketin Microsoft Edge tarayıcısı "Baştan aşağı yepyeni bir Microsoft Edge: Chromium açık kaynak motoru üzerine kurulu, en son Microsoft kurumsal yeteneklerine sahip tarayıcı" şeklinde tanıtılıyor.