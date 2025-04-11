Microsoft Yine Zorla Yenilik Dayatıyor! Kullanıcılar Şikayetçi

Microsoft'un klasik Outlook deneyimi yenisiyle değiştirildiğinden bu yana kullanıcılar yenilenme sürecine zorla itiliyor. Şirketin klasik Outlook'tan uzaklaştırıp herkesi yeni Outlook'a yönlendirmeye çalışması süreci oldukça sancılı; zira kullanıcılar, özellikle IT yöneticileri ve uzun süredir Outlook kullananlar, yeni sürümü kullanışsız ve yetersiz buluyor.

Tüm tepkilere rağmen Microsoft, dayatmasında ısrarcı olmayı sürdürüyor.

Outlook Varsayılan Olarak Gelmiyor

2025 yılına girmemizle birlikte Microsoft 365 kurulumlarında artık klasik Outlook varsayılan olarak gelmiyor. Yeni Outlook, Microsoft'un belirlediği tek seçenek gibi sunuluyor. Ancak bu sırada fark edilen bir sorun kullanıcıları çileden çıkarmıştı: Klasik Outlook'u bağımsız olarak indirseniz bile, hangi dili seçerseniz seçin uygulama İngilizce kuruluyordu.

Peki sorun neden kaynaklıydı?

Microsoft'un açıklamasına göre bu durum, indirme bağlantısında sadece İngilizce dil kodunun (en-us) kullanılmış olmasından kaynaklanıyordu. Yani hangi bölgeden indirirseniz indirin, uygulama sadece İngilizce kuruluyordu. Şirket bu hatayı kabul etti ve düzeltme getirdi. Diğer hataların düzeltilmesi için çalışmalar devam ediyorsa da kullanıcılar; şirketin pazarlama odaklı giderek bir şeyleri dayatmasından usanmış durumda.

Microsoft Mağazasında Dil Sorunu Var

Yeni gelen güncellemeyle birlikte, bağımsız indirme bağlantısına bir dil seçici eklendi. Artık kullanıcılar kurulum dilini açılır listeden seçerek doğru sürümü indirip kurabiliyor. Ancak Microsoft'un uyarısına göre mağaza üzerinden yapılan kurulumlarda hâlâ bazı sorunlar var. Uygulama yanlış dilde inebiliyor ya da iniyor ama hiç açılmıyor.

Sorunun 14 Nisan tarihinde giderileceği belirtilmişti ancak sürecin kademeli olacağı bilgisi aktarıldı. O zamana kadar Klasik Outlook'u kurmak isteyen kullanıcıların doğrudan Microsoft'un destek sayfasındaki bağımsız indirme bağlantısını kullanmaları öneriliyor.