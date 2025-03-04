Microsoft Yaptığı Hatayı Telafi Etti! Artık Güncellemeyi Alabilirsiniz

Microsoft kullanıcıları nicedir yerel bir Copilot uygulaması bekliyordu ama şirketin bu isteklere cevaben attığı adım hayal kırıklığına uğratmıştı. Şirket, yerel bir uygulama çıkarmak yerine başka bir uygulama çıkardı. Bu yeni Copilot uygulamasının aslında bir web uygulaması olduğu öğrenilince de hayal kırıklığı yaşandı.

Şimdi şirket bunu telafi etmek adına nihayet yerel bir uygulama çıkarıyor.

Yeni Copilot Uygulaması Özellikleri

Yeni güncelleme ile uygulama kullanıcılara daha anlaşılır ve pratik bir arayüz sunuyor. Örneğin, uygulama içerisinde yeni bir yan panel bulunuyor; buradan kolayca yeni bir konuşma başlatabilir ve geçmiş sohbetlerinize ulaşabilirsiniz.

İlaveten Windows sürümünüze özel bilgilerle donatılan Copilot sayesinde bilgisayar ayarlarınızı nasıl yapacağınız gibi sorulara da cevap alabilirsiniz. Yani her anlamda daha donanımlı bir uygulama karşınıza geliyor.

Güncel Copilot uygulaması (sürüm 1.25023.101.0) şu anda tüm Insiders kanallarında aşamalı olarak dağıtılıyor. Herkesin hemen erişemeyebileceği bu güncelleme için eğer Insider programına dahil değilseniz şu adımları takip ederek güncellemeyi alabilirsiniz:

store.rg-adguard.net adresine gidin ve ilk açılır listeden Product ID seçeneğini işaretleyin.

adresine gidin ve ilk açılır listeden seçeneğini işaretleyin. Arama çubuğuna '9NHT9RB2F4HD' kodunu yapıştırın, ardından ikinci açılır listeden Fast seçeneğini seçin.

kodunu yapıştırın, ardından ikinci açılır listeden Fast seçeneğini seçin. Çıkan listede Microsoft.Copilot_1.25023.106.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.appxbundle dosyasını bulun ve indirin.

Dosyayı açtıktan sonra ekranda güncelleme butonu çıkacaktır. Buna tıklayın ve güncellemeyi alın.