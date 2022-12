Microsoft, Call of Duty İçin Nintendo ile 10 Yıllık Anlaşma Sağladı

Microsoft, bir yandan Sony ile Call of Duty anlaşmazlığına sürüklenirken, diğer yandan Nintendo ile anlaşma görüşmelerini yürütüyor.

Microsoft, Activision Blizzard'ın satın alınmasının sona ermesi durumunda Nintendo konsollarında Call of Duty'i kullanıma sunmak için Nintendo ile 10 yıllık bir anlaşmaya vardığını söyledi. Anlaşma, Microsoft'un Sony'ye sunduklarına benzer bir uzunluğa sahip ve Xbox üreticisi ayrıca Call of Duty'nin yeni sürümlerini Xbox'ta piyasaya sürüldüğü anda Steam'de sunmaya devam etmeyi de taahhüt etti.

Microsoft tüm bunların yanı sıra bu haftanın başlarında, Sony'e her yeni Call of Duty sürümünü Xbox'ta çıktığı gün PlayStation'da kullanıma sunması için 10 yıllık bir sözleşme teklif ettiğini doğruladı. Düzenleyiciler, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma planını incelemelerini artırdıkça, Microsoft bir şekilde Sony ile anlaşmaya varması gerektiğinin farkında.

Microsoft Aynı Anlaşmayı Sony ile de Yapmak İstiyor

Microsoft başkanı Brad Smith, Nintendo anlaşmasının duyurulmasından kısa bir süre sonra Twitter'da "Sony herhangi bir gün oturup konuşmak isterse PlayStation için de 10 yıllık bir anlaşma yapmaktan mutluluk duyarız." dedi.

Sony, düzenleyici kurumlara Call of Duty'nin geleceği hakkında endişe duyduğunu açıkça belirtiyor ve Microsoft ile Sony arasındaki kamuoyu tartışması, endişelerini dile getiren düzenleyicilerle karışarak, Call of Duty'i elinde tutmak için 10 yıllık taahhütlerin konuşulmasına yol açtı. Sony, Microsoft'un Call of Duty'i mevcut bir pazarlama anlaşmasının ötesinde "birkaç yıl daha" PlayStation'da tutma teklifini "birçok düzeyde yetersiz" olarak nitelendirdi. Sony, Microsoft'un 10 yıllık teklifine şimdilik net bir yanıt vermedi.

Valve'in kurucu ortağı ve başkanı Gabe Newell, Kotaku'ya yaptığı açıklamada, Call of Duty'nin Steam'de kalması için böyle bir anlaşmanın gerekli olmadığını açıkça belirtmişti.