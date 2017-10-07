Microsoft, Office 2007'nin Fişini Çekiyor

Günümüzde bile pek çok kullanıcısı bulunan Office 2007, önümüzdeki hafta itibarıyla emekliye ayrılacak. Microsoft şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, Office 2007 artık savunmasız kalacak; bundan dolayı da Microsoft, daha güncel bir Office sürümü kullanılmasını istiyor.

Gelecek haftadan sonra Office 2007’den tüm desteğini çekecek olan Microsoft, artık keşfedilen güvenlik açıklarına, sorunlara teknik destek sağlamayacak ve hata düzeltmelerine ve güvenlik güncellemlerine yer vermeyecek. Ayrıca şirket, 31 Ekim'den itibaren Outlook 2007'nin Office 365’in posta kutusuna bağlanamayacağını ve böylece e-postaların gönderilmesi ve alınmasının bu tarihten sonra mümkün olmayacağını açıkladı.

Üzerinden 10 yıl gibi bir uzun bir süre geçtiği için Office 2007'nin fişini çeken Microsoft, daha güncel Office sürümlerinin kullanılmasını öneriyor. Halen Office 2013’e bile destek sağlayan Microsoft’un, Office 365 kullanılmasından yana olduğunu da belirteyim.

Office 365 ProPlus’ı övmeyi ihmal etmeyen Microsoft yaptığı açıklamada, “Office 365 ProPlus, kullanıcıların 5 bilgisayara kadar bilgisayarlarında, Mac'lerinde ve mobil cihazlarında Office deneyimlerine erişmesine olanak tanıyan kullanıcı tabanlı bir hizmettir.” ifadelerini kullandı.

10 Ekim itibarıyla gelecek olan Windows güncellemesiyle Office 2007’nin fişini çekecek olan Microsoft ayrıca, Windows 10 için toplu güncelleştirmeler de yayınlayacak. Windows 10’daki güvenlik açıklarını ve hataları gideren yeni güncelleme, daha iyi bir Windows 10 deneyimi sunacak.