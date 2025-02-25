Microsoft Office'in Ücretsiz Sürümü Geliyor!

Word, Excel ve PowerPoint programlarının yer aldığı Microsoft Office'i kullanabilmek için bir ücret ödemek gerekiyor. Bu programların kullanımı ücretli olduğundan dolayı pek çok kişi Office alternatifi ücretsiz programlar tercih ediyor.

Microsoft Office'i ücretsiz kullanmak isteyen kişiler için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Birden fazla programa erişim imkânı sağlayan hizmetin ücretsiz sürümü ortaya çıktı. Bunun ardından yazılım devinden bir açıklama geldi.

Microsoft Office'in Ücretsiz Sürümü Test Ediliyor

Bazı kullanıcıların bilgisayarlarında Microsoft Office'in ücretsiz olarak kullanılabilen reklamlı sürümü göründü. Yalnızca Windows'ta kullanılabilen bu sürümde kenarda bir reklam sütunu bulunuyor. Bu kısımda her birkaç saatte bir 15 saniyelik bir video reklam gösteriliyor. Bu videonun sessiz şekilde oynatıldığı belirtiliyor.

Reklamın dışında bir dizi sınırlamalar mevcut. Bu sürüm, belgelerin yerel olarak kaydedilmesine izin vermiyor. Bu işlem için OneDrive'ı kullanmak gerekiyor. Elbette bu belgeleri indirmek için bilgisayarınızda OneDrive uygulamasını açabilir veya web sitesini ziyaret edebilirsiniz. OneDrive ücretsiz 5 GB kullanılabilir alan sunuyor.

Ayrıca gelişmiş özelliklerin birçoğu reklamlı sürümde yer almıyor. Filigran ekleme, verileri analiz etme gibi işlevlere erişilemiyor. Microsoft temsilcisinin PCWorld'e yaptığı açıklamaya göre reklamlı sürüm şu anda test aşamasında.

Reklam destekli versiyonun tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor. Ayrıca bu sürümün piyasaya sürülmeme ihtimalinin olduğunu da belirtmek gerekiyor. Reklamlı sürüme erişebilen kullanıcılar, Office'in resmî masaüstü sürümüne girip açılan pencereden "Şimdilik atla" seçeneğine tıkladı. Normalde o pencerede böyle bir seçenek bulunmuyor.