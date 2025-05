Microsoft Hacklenme Sorununu Tamamen Ortadan Kaldırıyor

Microsoft uzun süredir şifresiz giriş yöntemlerini teşvik ediyordu. Windows 10'la birlikte gelen Windows Hello sistemi, yüz tanıma, parmak izi ya da cihaz PIN’iyle parola ihtiyacını azaltmıştı. Edge tarayıcısına da WebAuthn sayesinde passkey desteği entegre edilmişti. Nedeni ise güvenlik endişeleri. Microsoft'a göre şu an her saniye 7.000 şifre saldırısı yapılıyor ve bu sayı 2023'e kıyasla iki kat artmış durumda.

Şifreler oltalama, yani phishing saldırılarına ve bot saldırılarına karşı savunmasız. Geçiş anahtarları ise cihaza ve kullanıcıya özel kriptografi kullandığı için çok daha güvenli.

Microsoft Yeni Hesap Oluştururken Şifre İstemiyor

Yeni bir Microsoft hesabı açarken artık hiçbir noktada parola belirlemiyorsunuz. Bunun yerine size şifresiz giriş yöntemlerinden birini seçmeniz tavsiye ediliyor. İsterseniz Windows Hello, isterseniz Microsoft Authenticator, isterseniz cihazınıza özel passkey aracılığıyla hesabınızı kuruyorsunuz.

Microsoft bunu şöyle açıkladı:

Yeni kullanıcı deneyiminin bir parçası olarak, yeni hesapların varsayılan davranışını değiştiriyoruz. Artık yepyeni Microsoft hesapları 'şifresiz varsayılan' olarak ayarlanacak. Kullanıcılar, şifresiz oturum açma seçeneklerinden birini kullanarak hesaplarını yönetecek ve şifre tanımlamalarına gerek olmayacak.

Yapılan testlerde şifresiz giren kullanıcıların girişte daha hızlı ve başarılı oldukları görülmüş. Üstelik bu yöntemle şifre kullanımının %20'den fazla indiği de gözlemlenmiş.